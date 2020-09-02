Целые классы в Удмуртии могут не закрывать в случае выявления коронавируса

Отстранять от занятий весь класс в случае выявления коронавируса будут не всегда Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В школах Удмуртии не будут отстранять от занятий целые классы в случае заболевания коронавирусом. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказала Ирина Сюркаева, заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии».

- Каждый случай заболевания детей в школе будем рассматривать индивидуально. Может, будем только соседа по парте отстранять, может – только соседние парты, а может и целый класс. Все будет зависеть от того, кто заболел, как много людей контактировало, - рассказала Ирина Сюркаева.

Проверки в школах будут трех видов: плановые в виде дистанционной проверки документов, внеплановые по приказу правительства и по жалобам. Предполагается, что внеплановые проверки будут проходить при большом скачке заболеваемости.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Удмуртии выявили 45 новых случаев коронавируса, три пациента скончались.

Полностью эфир можно прослушать по ссылке.

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