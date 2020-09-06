Форум владельцев мотоциклов «Иж» состоялся в Ижевске

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5 сентября в четвертый раз состоялся форум владельцев мотоциклов «Иж». Журналист «Комсомолки» побывала на мероприятии и пообщалась с участниками.

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С 11 часов утра участники собирались на парковке у Дома правительства. Там же стартовал торжественный проезд по ул. Пушкинская к Национальному музею К. Герда.

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Участники форума приехали из разных регионов России: Татарстан, Башкирия, Белгородская область.

— Мотоцикл «Иж» в нашей семье с 73 года. В этом году я съездил на нем на Байкал — это 10 тысяч км. Конечно, перед поездкой я его подготовил, и за всю поездку не было ни одной поломки. Мой дед, как ветеран войны, встал на очередь и купил этот мотоцикл для моего отца. После этого он всегда в нашей семье и не вставал вопрос о его продаже - это как член нашей семьи, — рассказал участник форума Айдар, приехавший из Башкирии (г. Октябрьский).

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На форуме можно было не только посмотреть на модели мотоциклов, но и проверить свои познания в этой сфере, приобрести значок или статуэтку мотоцикла. Также любой желающий мог отправить открытку с мотоциклом «Иж-49».

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В номинации «Ретро» победил Широков Дмитрий со своим мотоциклом «Иж-Юпитер» 1964 года выпуска.

А в номинации «ГОСТ» приз взял Никита Бушков со своим мотоциклом «Иж-Юпитер 5». В этой номинации внимание обращали на то, как хорошо сохранилось средство передвижения. В частности, на количество «своих» деталей, от винтиков до руля.

Приз зрительских симпатий вручили Михаилу Ненюкову на мотоцикле «Иж-49»

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