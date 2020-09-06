94 куста конопли обнаружили в огороде у жителя Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

40-летний житель города Воткинска был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Во дворе его частного дома было обнаружено 94 куста конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также полицейские обнаружили 216 грамм наркотического средства «марихуана» у безработного горожанина. Житель Удмуртии уже был ранее судим за подобные преступления.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Мужчина на время следствия находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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