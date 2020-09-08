Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 сентября 2020 года: 50 новых случаев и 30 человек в тяжелом состоянии

В Ижевске зарегистрировано 50 новых случаев Covis-19 Фото: Амир Закиров

На утро 8 сентября в Удмуртии зарегистрировали 50 новых случаев коронавируса. 25 человек вылечились, никто не умер.

Всего в республики зарегистрировано 3 593 случаев болезни, 2 824 человек выздоровели, 71 пациент умер.

Карту распространения болезни можно посмотреть по ссылке.

А что в России?

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5099 случаев болезни. 6772 человека вылечились, 122 скончались. Всего по стране выявлено 1 035 789 случаев Covid-19, 17 993 человек умерли, 850 049 выздоровели.

Тем временем Минздрав заявил, что второй волны коронавируса в стране нет. А академик РАН Виталий Зверев считает, что смысла в новых ограничениях нет.

- Человек, который сидит дома, в самоизоляции, он здоровье свое не улучшает. Такая мера только наносит вред, - рассказал он.

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