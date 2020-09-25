Для школ Ижевска подготовят профессиональных преподавателей по шахматам

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжается активное развитие шахмат. Уже три года эту интеллектуальную игру официально преподают детям в рамках масштабного проекта «Шахматы в школах», регион принимает у себя престижные турниры и отправляет на соревнования сильных игроков, а в этом году республика сделала еще один важный шаг в развитии шахматного спорта: начала готовить профессиональных преподавателей шахмат.

Первый Ресурсный центр по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей шахмат в школах в Удмуртии уже начал свою работу. Он открылся на базе Дебесского политехникума. Второй ресурсный центр открывается в Ижевске 2 октября. О том, какие задачи он будет решать, узнала «Комсомолка».

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Планируется, что ресурсный центр в Дебесском районе будет готовить преподавателей для северного куста Удмуртии, а центр республики и южный куст будет обслуживать ресурсный центр в Ижевске, который откроется на базе Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова. Основным направлением деятельности Ижевского ресурсного центра станет поддержка проекта «Шахматы в школах». Именно здесь найдут точки соприкосновения области Минобразования и Минспорта региона.

архив Спортивной школы по шахматам

Как рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин, решение об организации ресурсного центра именно на базе этого учреждения принималось коллегиально. На сегодняшний день Спортивная школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова имеет самый сильный в городе тренерский состав и, что немаловажно, опыт проведения курсов повышения квалификации, а также отличную материально-техническую базу.

– В организации ресурсного центра нам помогают шахматная Федерации России и Фонд Тимченко, – говорит Александр Ватлин. – Этот центр не только будет готовить педагогов, но и проводить переподготовку тренеров в Удмуртии. Упор будем делать больше на спортивную часть – это и подготовка судей, и семинары по проведению соревнований. Опыт показывает, что у преподавателей всегда есть много вопросов, и мы будем на эти вопросы отвечать.

ИГРАЙТЕ!

Подробнее о планируемой работе нового ресурсного центра рассказала Светлана Дерябина, тренер Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова и автор методических пособий по шахматам для начинающих.

Фото: Амир Закиров

– В первую очередь мы будем заниматься подготовкой педагогов и проводить курсы повышения квалификации, – говорит она. – По сути, мы уже делаем это сегодня, но с открытием центра эта деятельность придет в более организованную систему.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии, проект «Шахматы в школах», проводимый Российской шахматной организацией, реализуется в Удмуртии с 2017 года, и интерес школ к нему ежегодно увеличивается. Сейчас уроки шахмат посещают более 20 тысяч ребят из 367 школ республики, с ними занимается 438 педагогов. Основная часть – это учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры. Занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности, в кружках, на факультативах и на уроках.

Одной из важнейших задач станет методическое сопровождение педагогов. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что даже обученные преподаватели в школах после прохождения курсов остаются предоставлены сами себе. Никто не знает об их успехах или, наоборот, неудачах, не оценивает, с какой эффективностью они проводят занятия.

Ресурсный центр в Ижевске также будет заниматься проведением конкурса на лучшую организацию шахматных уроков и соревнований в школе

– Нам хотелось бы подробнее узнать, что кроется за цифрами статистики, – поясняет Светлана Дерябина. – Дело в том, что шахматы – необязательный предмет и сейчас его может преподавать кто угодно, любой учитель, который просто знает, как играть. Этот учитель может и замечательно проводить урок, а может просто прийти, поставить шахматы и сказать детям: «Играйте». Поэтому мы хотим разобраться в каждом отдельном случае, понять, кто и как преподает, выявить проблемы и потребности. Наша основная задача - наладить взаимодействие со школами и понять, в какой поддержке нуждаются учителя и учащиеся.

Фото: Сергей Суворов

Выходить в школы и знакомиться – именно так будут в первое время работать методисты ресурсного центра. Лишь когда появится четкое понимание того, какие учителя задействованы в преподавании шахмат и как они справляются с этой задачей, можно будет делать следующий шаг – выстраивать схему работы с образовательными учреждениями. Среди более отдаленных планов – сотрудничество с детскими садами. Хотя уже сейчас у родителей дошкольников есть больше желание, чтобы их детей тоже начали учить игре в шахматы.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ МОТИВАЦИЮ

Вторым важнейшим направлением работы ресурсного центра в Ижевске станет организация соревнований и олимпиад для школьников.

– Дети, занимающиеся шахматами на базе школ в рамках всеобщего обучения, требуют отдельного подхода, – объясняет Светлана Дерябина. – Они не могут участвовать в соревнованиях наравне с воспитанниками спортивных школ. Даже если посчитать математически: урок шахмат в обычной школе проводится, как правило, раз в неделю, а в спортивных школах занимаются три раза в неделю. Очевидно, что уровень подготовки детей в специализированных шахматных учреждениях выше. Для детей, занимающихся «непрофессионально», планируется проводить отдельные соревнования и шахматные олимпиады, чтобы они также могли получать мотивацию. Кстати, подобный успешный опыт у нас уже есть.

Фото: Аммр Закиров

Подобные мероприятия не только придадут школьным занятиям по шахматам значимости в глазах самих учеников, но и помогут выявить новые дарования. Хотя основная задача педагога по шахматам – не воспитать профессионального спортсмена, а посредством шахматной игры развить в ребенке полезные качества и навыки.

– Открытие ресурсного центра на базе Спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова будет способствовать популяризации шахматной игры в общем и реализации проекта «Шахматы в школах» в частности, – отмечает Егор Ижболдин, начальник управления развития видов спорта и эксплуатации спортивных сооружений Минспорта Удмуртии. – Шахматы интеллектуальный вид спорта, который позволяет развивать у детей мышление, память и концентрацию внимания. Конечно, обучение должно осуществляться квалифицированным тренерским или педагогическим составом, так как работа с детьми предполагает специфические знания, такие как психологические и возрастные особенности, методика преподавания и специфика шахматной игры.

ШАХМАТНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Опыт Ижевска – в своем роде уникальный. Ижевский ресурсный центр станет всего лишь третьим в России, и по своим функциям не будет повторять ни Дебесский, ни Всероссийский, который был открыт первым в городе Опочка Псковской области. Таким образом, методисты Ижевского ресурсного центра станут в определенном смысле первопроходцами в решении многих проблем. Часть из них еще предстоит выявить, а часть уже известны. Например, многие школы не имеют достаточного материального оснащения для проведения уроков шахмат. Здесь на помощь пока приходит только Фонд Тимченко, при его поддержке на сегодняшний день демонстрационные доски и комплекты шахмат получили 70 школ.

Фото: Сергей Грачёв

Как отметил Юрий Богашев, руководитель Всероссийского шахматного ресурсного центра (город Опочка, Псковская область), значимость появления подобных организаций для развития шахмат в регионах сложно переоценить.

– Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня – это педагоги и спортивные судьи которые не имеют квалификационных категорий, – говорит он. – Кто-то из них даже не имеет права преподавать шахматы и судить соревнования. Ресурсные центры помогают обучить специалистов и оформить официальные документы, которые дают право на преподавание шахмат, а также право организовывать и судить турниры. Также их организация поможет справиться с кадровой проблемой – это методисты, которые ведут курсы для педагогов и учителя, которые преподают шахматы в школах. Но здесь, безусловно, необходима поддержка городской администрации и министерств.

Фото: Сергей Грачёв

Кстати, на сегодняшний день шахматные ресурсные центры в России имеют несколько разный профиль и разные подходы к работе. Организаторы считают, что это хорошо, так как позволит организациям эффективнее обмениваться опытом и организовывать дистанционные семинары для преподавателей тренеров и судей из всех регионов России.

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