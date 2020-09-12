Итоги недели в Ижевске: прививки от гриппа, шеринг электросамокатов и найденный попугай ара

Фото: Амир Закиров
На календаре — суббота, 12 сентября. Это значит, что пришло время подводить итоги недели в Ижевске:
— Студенты-медики будут брать анализ на коронавирус в Удмуртии
— Театры Удмуртии снова переносят спектакли из-за коронавируса
— Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке в Удмуртии
— Есть вопрос: почему «Дом со слоном» в Ижевске огорожен забором?
— Более тысячи пар развелись в Ижевске после самоизоляции
— Поросенок замечен на улицах Ижевска
— «Сказали, что вульгарно выгляжу»: ижевчанка рассказала о попытке попасть в шоу «Танцы» в период пандемии
— Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале
Перейдем к подробным новостям:
Прививка от гриппа в Ижевске 2020: когда и где можно пройти вакцинацию бесплатно
Фото: Pixabay
В Удмуртии стартовала вакцинация от гриппа. Когда и где можно пройти вакцинацию бесплатно, какие штаммы вируса ожидаются и кому нужно прививаться, разбиралась «Комсомолка».
Шеринг электросамокатов в Ижевске: сколько стоит, где найти и как попробовать?
Фото: Антон Обухов
Несколько недель назад по всему Ижевску появились точки, в которых можно взять в аренду элеткросамокаты. Как работает шеринг, чем он отличается от обычного проката и во сколько обойдется услуга, рассказывает журналист «Комсомолки» Анастасия Михайлова.
Лечат тигриц и спасают собак: как работают ветеринары в Ижевске?
Собаки и кошки - далеко не все пациенты ветклиники. Врачи лечат лошадей, коз, тигриц и змей
Фото: Амир Закиров
Недавно в России отмечали День ветеринарного работника. В честь праздника «Комсомолка» решила рассказать, кто и как оперирует домашних питомцев, от чего чаще всего приходится их спасать и как работает ветеринарная клиника.
«Сначала отбивался, потом сам сел на плечо»: в Удмуртии поймали попугая ара
Фото: Сергей Рылов
Кто бы мог подумать, что обычный поход может закончиться столь необычным образом. Во время Удмуртского скорохода участники обнаружили в лесу настоящую тропическую птицу - попугая ара! Весь день он провел с участниками мероприятия, а потом нашлась его хозяйка.