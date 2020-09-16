Ижевчанка, похудевшая на 13 кило: «В гостях от меня прячут вкусную еду»

Фото предоставлено героем публикации

Худенькой Елена Плетнева не была никогда - при росте 163 сантиметра она весила около 60 кило. Несмотря на это, ижевчанка вполне была довольна своим отражением. Однако четыре года назад, после смерти отца, девушка начала заедать стресс и «подсела» на сладкое. За полгода она набрала 15 кило.

Фото предоставлено героем публикации

- Я не замечала лишние килограммы, - признается Елена. - Но спустя полгода увидела свои фотографии со свадьбы друзей. Это было ужасно. Такое чувство, что я съела весь торт и жениха с невестой. Тогда я поняла, что нужно что-то делать.

Наша героиня записалась в фитнес-клуб. Начать решила с групповых занятий.

- Я чуть не умерла от усталости на первой тренировке, но мне очень понравилось, - рассказывает Елена. - Потом стала ходить на зумбу. Тоже зацепило.

Однако поначалу все походы в спортзал были непродолжительными.

- Я бросала, потому что очень боялась тренеров, - объясняет Елена. - Я стеснялась к ним подходить. Потом я поняла, что без тренера занятия могут быть травмоопасными. Еще многие тормозят поход в спортзал из-за того, что думают, что туда ходят идеальные люди. Но там до тебя нет дела вообще никому. Каждый батрачит, каждый пашет. Никто на тебя не посмотрит.

«Теперь эти шорты с меня сползают» Фото предоставлено героем публикации

Как только девушка осознала это, спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Однажды она обратила внимание на силовые тренажеры, стоящие в том же зале, где она занималась. Так ижевчанка решила попробовать себя в тяжелой атлетике.

- Я нашла тренера и начала заниматься силовыми упражнениями. И поняла, что просто влюбилась «железо», - рассказывает она.

ЕДА - ЭТО ТОПЛИВО

За первые три месяца девушка скинула 10 кило. Помогли не только тренировки, но и правильное питание.

- Меня все поддержали, - делится Лена. - Когда я только начинала худеть, родные прятали от меня вкусную еду. Да и сейчас на семейных праздниках мама убирает торты в холодильник. Сын тоже конфеты втихушку ест. Я его прошу поделиться, а он отвечает: «Тебе нельзя». И мой молодой человек очень мной доволен. Он, когда увидел в первый раз мою ключицу, сказал: «У тебя есть кости?».

Чтобы избегать соблазнов, девушка готовит для себя и для семьи разные блюда.

- В мой рацион входит гречка, рис, курица, салаты, овощи. Немного фрукты, но там много сахара. Поначалу было тяжело, потому что я обожаю жареную картошку, а ее мне запретили. А потом постоянно ешь такую пищу, и вкус меняется. Когда съедаешь какой-нибудь фрукт, он кажется таким сладким, таким вкусным, - рассказывает наша героиня. - Я воспринимаю еду как топливо. Ешь для того, чтобы жить, а не получать удовольствие.

«Жесткие диеты часто сопровождаются срывами. Так можно набрать в весе еще больше» Фото предоставлено героем публикации

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уже около пяти месяцев вес не двигается с отметки 69 кг. Но это не важно, как говорит Елена:

- Я стараюсь не взвешиваться. Это плохо влияет на психику. Каждое утро бежишь взвешиваться, а ты на килограмм больше, чем вчера. Не понимаешь, почему так. А там вода, которая может задержаться в организме. Весы не могут оценить объективно: мышцы же весят гораздо больше, чем жир.

Девушка продолжает тренироваться. Она стабильно ходит в спортзал заниматься на силовых тренажерах три раза в неделю после работы. В планах - нарастить рельеф на мышцах, и дальше продолжать приятно проводить время в фитнес-клубе.

- Я хожу в тренажерный зал, как к себе домой, - делится ижевчанка. - Просто нравится. У меня нет дикого желания похудеть до состояния «фитоняшки». А сам процесс очень интересный. Знакомишься с людьми, с тренерами. Общение - это здорово.

тренировки с тренером и абонементом обходятся Лене примерно в 7 000 рублей в месяц. Фото: аккаунт Instagram Елены

- В эти два года я не сдавалась, - говорит девушка. - Я по-настоящему полюбила походы в спортзал. Важно найти тренировки для души. Конечно, бывают моменты, когда ты устал на работе, а потом у тебя тренировка. Хочется прийти домой и поспать. Но ты все равно идешь на тренировку. И после нее уходишь в хорошем настроении.

Во время режима самоизоляции все клубы закрыли. Но даже тогда Елена не бросила спорт. Девушка занималась дома с группой по видеосвязи, иногда выходила на уличные тренировки. Как только спортзалы открыли, ижевчанка сразу побежала туда.

- Мой совет для начинающих - поймите, что готовы. Многие начинают заниматься спортом из-под палки. Это приводит к срывам. Надо проснуться и понять, что готов. Не с понедельника, не с нового года. Нужно все делать с любовью, слышать себя и свое тело. Если тебе не нравится, то ты ничего не достигнешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевчанка, похудевшая на 30 кг: «Мечтаю о раздельном купальнике»

Ижевчанин, похудевший на 50 кило ради любимой: «Мне казалось, что меня слишком много»