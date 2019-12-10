Ижевчанин, похудевший на 50 кило ради любимой: «Мне казалось, что меня слишком много»

Путь Антона к стройности начался в сентябре 2017 года. Тогда наш герой весил порядка 160 кило и работал руководителем отдела продаж. Ему то и дело приходилось выступать перед большой аудиторией и общаться с людьми. В какой-то момент он понял, что просто стесняется своей внешности

- Мне казалось, что меня слишком много, - вспоминает Антон. - А я был влюблен в девушку, но ни о каких отношениях не могло идти речи. Мы общались как друзья, не более. И я понял, что если я сейчас ничего не сделаю, дальше будет только хуже.

Фото: предоставлено героем публикации

Молодой человек отправился в тренажерный зал. Опыт у него уже был - в 18 лет он занимался пауэрлифтингом, так что надеялся, что сможет заниматься самостоятельно.

- На тренировке ко мне подошел тренер из зала, немного поправил меня и предложил позаниматься с ним. Я, не раздумывая, согласился, - говорит ижевчанин.

12 тренировок в неделю и «плавание» на полу

Началась борьба за новый облик.

- У меня было 12 тренировок в неделю! Я вставал в 05:30, к 06:30 - на тренировку, к 8:00 - на работу. Рабочий день до 18:00, после - силовая тренировка. Тренер - Артем Оразгельдиев - скорректировал мое питание, дал список продуктов и рекомендации, когда и что можно есть. Дневник питания не моя тема, потому что это сложно. Тренер пошел на уступки, может быть, понял, что мне так комфортнее, - говорит ижевчанин. - Занятия были странными, особенно по началу - тренер заставлял делать планку, упражнения с резинкой и плавание без воды… на полу! Иногда я даже срывался на Артема, говорил ему: «Почему мы какую-то фигню делаем, я не хочу это делать». А он отвечал «Все, остынь, давай пройдемся кружок, подумаешь, и мы вернемся к упражнению».

Благодаря необычным тренировкам Антону удалось исправить положение плеч и спины. После этого тренер разрешил ему перейти на стандартные упражнения. Результаты не заставили себя ждать.

- За месяц я скинул 10 кг, появился стимул заниматься дальше и больше. Да были срывы - ел пиццу, гамбургеры и на следующий день на весах +1,5 кг. Тренер наказывал - плюс полчаса кардио к основным нагрузкам, - вспоминает молодой человек.

Фото: предоставлено героем публикации

После таких убойных тренировок Антон достиг личного рекорда - 1,5 часа кардио, в течение которых удавалось сжечь примерно 1000 калорий.

«Вместо ужина - протеин»

Антону пришлось отказаться от привычного рациона.

- Вместо того, чтобы есть 10 яичных белков или две пачки творога, я съедал порцию протеина (это спортивная добавка на основе белка, которая способствует росту мышц. - Прим. ред.). Не скажу, что он вкусный, но понимал, что надо. Конечно, вечерами иногда хотелось что-нибудь съесть, но я знал, чем это грозит, смотрел на свои старые фотографии, и это отбивало желание сорваться, даже если дома было что-то вкусное.

В период, когда Антон начал худеть, он жил с родителями, которые во всем его поддерживали, так что проблем с готовкой у него не возникало.

- Мама меня очень поддерживала, была готова готовить для меня весь рацион, чтобы все было разнообразно. Я чувствовал колоссальную поддержку, - говорит герой.

Сейчас ижевчанин живет отдельно от родителей и времени на готовку практически нет. Поэтому дома он только завтракает, обед заказывает на работу, а ужинает в основном в кафе.

«Придумывал отговорки, чтобы не ходить в зал»

Фото: предоставлено героем публикации

С сентября 2017 по май 2018 года наш герой скинул 50 кило. После этого начались проблемы, с которыми сталкиваются почти все худеющие.

- Вес встал на отметке 109 кг. С мая по август у меня ничего не получалось. Я думал, что больше не смогу. Хотел все прекратить, за месяц я был всего лишь на шести тренировках. Потом, в августе, будто что-то щелкнуло, я понял, что возвращаюсь обратно - начал есть, что попало, иногда выпивал. Когда осознал это, вернулся на тренировки, - рассказал герой.

Сейчас ижевчанин полностью отказался от алкоголя, потому что тренер сказал ему: «Выпил бутылку пива - считай, что предыдущая тренировка прошла зря!».

В итоге Антону удалось добиться своей цели и завоевать девушку, ради которой он начал худеть. И, несмотря на то, что в дальнейшем их пути разошлись, недавно нашему герою удалось найти ту, единственную.

- Если бы я не похудел, мне ни за что не хватило бы уверенности завести новые знакомства, у меня не было бы таких счастливых отношений и мне не хватило бы решимости открыть свое дело, - уверен наш герой.

Коротко о главном

Фото: предоставлено героем публикации

Цена вопроса - тренировки 5000 рублей + абонемент 2000 рублей в месяц

Гардероб - удалось перейти с 64-го на 52-й размер

После того как я похудел, у меня появились новые увлечения - я начал заниматься горнолыжным спортом, купил велосипед. Раньше эти развлечения были недоступны.

Если друзья зовут в кафе, то я стараюсь внимательно изучать меню и выбирать наименее вредные блюда. А еще прошу официантов не заправлять салаты майонезом. Как правило, персонал заведений идет навстречу.

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