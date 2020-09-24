Бригада врачей из Москвы проверила, как в больницах Удмуртии справляются с коронавирусом

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В больницах Удмуртии почти полторы недели работали приглашенные врачи из Москвы. Инфекционисты, анестезиологи и пульмонологи, имеющие опыт борьбы с коронавирусом как в столице России, так и в других регионах, прибыли в республику 12 сентября, чтобы дать оценку системе здравоохранения региона и оказать помощь местным специалистам.

За время пребывания в Удмуртии московские врачи посетили все COVID-центры, пообщались с медперсоналом, а также приняли непосредственное участие в лечение пациентов и поделились всеми имеющимися наработками по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ НУЖНО НЕ ВСЕХ?

Как рассказал врач-хирург Госпиталя для ветеранов войны №1 Сергей Андреев, руководитель выездной бригады медиков, основным недочетом, который удалось обнаружить в клиниках Удмуртии, является преобладание стационарного лечения коронавируса.

– Большинство людей находится в стационарах, чего в норме быть не должно, - пояснил Сергей Андреев. – Пациент должен находиться там, где ему положено: пациент амбулаторный должен лечиться амбулаторно, пациент с тяжелым поражением должен лечиться в стационаре. В противном случае стационары окажутся загружены пациентами, которых можно лечить на дому, и коечный фонд закончится. Но если сделать акцент на амбулаторном лечении, ситуация выровняется, и имеющегося количества коек должно хватить.

Фото: vk.com/a.brechalov

При этом специалист сделал оговорку, что причина этого «перекоса» по большей части не в ошибке самих врачей, а в стремлении перепуганных пациентов во что бы то ни стало лечь в стационар. Тем не менее, московские специалисты призывают пациентов не паниковать и прислушиваться к назначениям лечащего врача.

– При «ковидной» пневмонии далеко не всегда нужно лечиться в стационаре, - объясняет Сергей Андреев. – Если степень поражения небольшая, правильнее остаться дома, потому что в стационаре всегда, помимо коронавирусной пневмонии, присутствуют бактериальные пневмонии и внутрибольничная инфекция. Если эта микрофлора присоединяется к уже существующей вирусной пневмонии, состояние пациента может лишь усугубиться. Люди должны понимать, что если они остаются на амбулаторном лечении, они не брошены, их точно так же будет посещать врач, будет оказываться необходимая помощь, будут предоставляться препараты. При малейшей угрозе здоровью их обязательно госпитализируют.

При этом министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак сообщил, что изначально в регионе действительно действовала установка госпитализировать всех пациентов с подтвержденным коронавирусом, однако сейчас от нее отказались.

Напомним, сейчас общий коечный фонд республики составляет 1 602 койки, из них занято 1 460. В резерве остается 480 коек.

ВЫЗВАТЬ НА ДОМ И НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ

Для того чтобы не происходило смешения патогенной микрофлоры, больницы стремятся к полному разделению потоков пациентов с разными заболеваниями, однако при большой загруженности стационаров это бывает сложно осуществить. То же самое касается поликлиник: чем больше людей стремится попасть на прием, тем больше формируется очередей и повышается риск заражения как ожидающих в коридоре пациентов, так и самого медперсонала.

Как отметил министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, очереди, несмотря на усиление первичного звена посредством привлечения студентов и ординаторов, пока сохраняются. Причиной тому является неутихающий ажиотаж, связанный с коронафирусной инфекцией, и начинающийся эпидсезон. Чтобы уменьшить очереди министр советует пациентам вызывать врача на дом и набраться терпения.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

– Мы столкнулись с такой ситуацией, что пациент может 4-6 часов находится в поликлинике, тогда как мог спокойно в это время мог находится дома и дожидаться врача, - говорит Георгий Щербак.

Московская бригада экспертов посетила поликлиники Удмуртии и также проверила их работу, сделав заключение, что все специалисты на местах действуют в соответствии с установленным порядком и обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи.

«СО СТАТИСТИКОЙ НУЖНО РАЗБИРАТЬСЯ»

В последние недели в Удмуртии зафиксировали не только серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, но и увеличение смертности, тем не менее, приглашенные из Москвы специалисты склонны полагать, что в регионе не совсем правильно ведется статистика. Если увеличение заболеваемости официально связывают с началом сезона ОРВИ, возвращением людей из отпусков и увеличившимся объемом тестирования на коронавирус, то увеличение смертности, по мнению Сергея Андреева, обусловлено тем, что в статистику попадают смерти и от коронавируса и с коронавирусом.

– Это несколько разные понятия, – объясняет специалист. – Человек может умереть от другого заболевания при положительном анализе на коронавирус. Мы обсудили с коллегами построение диагноза, и я думаю, что после наших объяснений статистика станет более объективной.

Также эксперт подчеркнул, что после сделанных рекомендаций в работе клиник Удмуртии за минувшую неделю уже было отмечено много положительных изменений.

– Сейчас местные врачи, как и все в стране, работают по рекомендациям Министерства здравоохранения России, которые выпускались на протяжении всей пандемии. Из-за нестандартности заболевания их приходится иногда изменять в зависимости от степени тяжести. Мы со своей стороны предоставили свои наработки, лекции со всеми протоколами, чек-листами. Я думаю, что результат будет виден, – подытожил он.

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