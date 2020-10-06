«Надежная база для тренеров и детей»: как первый в Ижевске ресурсный центр поможет развитию шахмат

Фото: Евгений Поздеев

2 октября в Ижевске на базе Спортивной школы по шахматам имени Сергея Федоровича Ощепкова открылся первый в городе Ресурсный центр развития шахматного спорта. Спортивно-образовательный проект начал работу благодаря поддержке правительства, шахматной Федерации Удмуртии и Фонда Тимченко. Здесь будущим преподавателям расскажут, как привить любовь к шахматам и тонкости обучения детей. Кстати, первый в Удмуртии Ресурсный центр по подготовке преподавателей с августа 2020 года работает в Дебесах.

Надежная база профессиональных преподавателей

С 2017 года в Удмуртии почти в два раза увеличилось количество занимающихся шахматами детей — с 7 000 до 11 000 к концу 2019 года. Спрос на дисциплину растет, а значит и растет потребность в квалифицированных преподавателях. Поэтому Удмуртия стала второй точкой на карте России, где открылся специализированный центр по их подготовке.

- Открытие Ресурсного центра развития шахматного спорта в Удмуртии на базе Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова – это важное событие для развития шахмат в нашей республике. Открытие было приурочено ко дню памяти Сергея Федоровича – 2 октября, – чтобы напомнить о том, что его благое дело живет и развивается. Сергей Ощепков часто говорил, что именно шахматы научили его просчитывать все намного шагов вперед, сделали из него стратега и помогли стать успешным бизнесменом, и вот теперь новый ресурсный центр станет такой же надежной базой для огромного количества тренеров и детей, - говорит Анастасия Власова, вице-президент Федерации шахмат Удмуртии.

Основной задачей Ресурсного центра является не подготовка учащихся, а подготовка профессиональных преподавателей для них. Также здесь смогут повысить квалификацию тренеры и арбитры. Работающим тренерам помогут с участием в обучающих семинарах лучших специалистов из области шахмат и командировками на различные учебные мероприятия.

Для этих целей в школе шахмат им.С.Ф.Ощепкова оборудовали специальный класс. Благодаря соглашению с Фондом Тимченко, здесь современные ноутбуки, доски и программное обеспечение. Это позволит проводить турниры и дистанционное обучение с коллегами из других регионов.

Благодаря новому современному оборудованию, тренеры и ученики смогут дистанционно общаться и проводить турниры, Фото: Евгений Поздеев

— Для преподавания, в первую очередь, нужно желание. Шахматы - единственный вид спорта, где нельзя жаловаться, что вас обыграли. Доска и фигуры - это хорошо, но также решает и программное обеспечение, чтобы общаться с тренером удаленно. Фонд Тимченко оказывает колоссальную поддержку и отдельно отметил бы корпорацию «Центр», которая поддерживает шахматы в регионе и благодаря им в республике происходят многие шахматные события, — комментирует вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич.

Ресурсный центр открыт для всех: профессионалам помогут с повышением квалификации, а молодых преподавателей научат основам работы с детьми. Сейчас в школе преподают лучшие тренеры республики, которые также разрабатывают свои учебные программы и ищут способы, как вовлечь детей в дисциплину и привить любовь к фигурам и комбинациям.

Точка подготовки для преподавателей из других регионов

Проблема преподавания дисциплины остро стоит не только в Удмуртии, но и во всей стране. Поэтому Центр станет точкой подготовки преподавателей и из других регионов.

- Развитие направления невозможно без подготовленных специалистов. В большинстве случаев, уроки шахмат ведут педагоги-самоучки, которые неравнодушны к этому виду спорта. Но с учетом работы ресурсных центров — это будет более профессиональное направление и обучение. К 2022 году у нас будет открыто 157 точек роста и этот Ресурсный центр является большим подспорьем. Мы постараемся максимально внедрить шахматы в образовательные организации Удмуртии, — отмечает начальник отдела общего образования министерства образования Удмуртии Элеонора Симушина.

После демонстрации нового ученического класса прошел круглый стол, в рамках которого обсудили основные задачи открывшегося Центра в Ижевске. В нем приняли участие вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич, начальник отдела общего образования министерства образования Удмуртии Элеонора Симушина, первый заместитель министра спорта и молодежной политики Удмуртии Денис Парахин. Также коллеги из Дебесского Ресурсного центра поделились опытом работы за первый месяц после открытия.

К обсуждению круглого стола дистанционно присоединился секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев, Фото: Евгений Поздеев

— Мы делаем ставку на развитие детских шахмат в Удмуртии. Сегодняшние успехи — это результат серьезной коллаборации всех участников - министерств, ведомств и организаций. На сегодняшний день количество занимающихся шахматам в Удмуртии равно количеству занимающихся футболом, — рассказал Денис Парахин.

Как отметил секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев, Ресурсный центр даст импульс для шахматного развития не только в Удмуртии, но запустит волну и по другим регионам.

Не проблемы, а новые задачи

Открытие первого центра в Дебесах поставило перед руководством новые задачи. По словам директора политехникума Татьяны Головизиной, большой поток желающих, среди которых учителя, сотрудники библиотек, заставил задуматься о разработке системного подхода к обучению. Появилась необходимость в образовательной программе, которая будет расписана на каждый год.

В ходе круглого стола представители министерства образования, министерства спорта и шахматной Федерации обсудили, как в дальнейшем они планируют сотрудничать, Фото: Евгений Поздеев

В ходе круглого стола также поступили предложения: создать единый реестр педагогов, график обучения и сообщества в онлайне, чтобы всеми материалами могли воспользоваться преподаватели из разных уголков региона.

Теперь министерству спорта, министерству образования и представителям шахматной Федерации предстоит до конца октября составить план дальнейшего сотрудничества. А в январе Ресурсный центр в Ижевске уже начнет работу по утвержденному плану на год.

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