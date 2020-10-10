Итоги недели в Ижевске: антиковидные запреты, дополнительные каникулы и новый председатель Гордумы

Подводим итоги недели в Ижевске. Фото: Амир ЗАКИРОВ

На календаре – суббота, 10 октября. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

258 дополнительных коек и ограничение работы общепита: стало известно о новых мерах против распространения коронавируса в Удмуртии

В Ижевске инспектор-кинолог спасла собаку от смерти

Фарит Губаев стал новым председателем Гордумы Ижевска

Вандалы вновь испортили граффити с Децлом в Ижевске

Полугодовалый мальчик погиб в Ижевске

Дополнительную неделю каникул введут в школах Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Поможет ли счетчик платить за отопление в Ижевске меньше?

С начала 2019 года жильцы квартир, в которых установлен индивидуальный счетчик тепла, могут платить за отопления по показаниям. Фото: Архив

С начала 2019 года жильцы квартир, в которых установлен индивидуальный счетчик тепла, могут платить за отопления по показаниям. О том, помогает ли это сэкономить и какие нюансы бывают в расчетах, рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

Редкая операция для кота Антошки

Рыжий Антошка уже оправился и ищет себе нового хозяина Фото: сообщество «ФОНД группы 4 лапы Ижевск» ВКонтакте

Антошка – веселый и очень игривый кот. Он любит играть и совсем не боится людей. Несколько недель назад рыжику сделали очень редкую операцию на глаза – у кота от рождения не хватало кожи на веках, и ему потребовалась пересадка. Подробности счастливой истории выясняла «Комсомолка».

Похудела на 17 килограмм

Алена признается, что ест бургеры только по работе. ФОТО: Личный архив

В юности Алена весила 52 кило. Девушка занималась каратэ, настольным теннисом и даже посещала цирковую студию. Но в 21 год она начала набирать вес - пока, наконец, не увидела на весах 92,2 кило! Как ижевчанке удалось вернуться к былой форме, расскажет «КП».