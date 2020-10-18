Два сбитых ребёнка и грузовик на встречке: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На этой неделе пострадавшими в ДТП часто становились дети.
Фото: Диля Ахмадишина
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. На этой неделе пострадавшими в ДТП часто становились дети. Обошлось без смертей на дорогах.
Сбили мальчика на самокате
Сбили мальчика на самокате
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
13 октября машина сбила мальчика на самокате во дворе дома 19 по улице Клубной . Ребенок получил травмы.
Столкновение грузовиковков
Столкновение грузовиков
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
13 октября на дороге «Западный обход города Ижевска» водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречку. У машины лопнуло колесо. Он не справился с управлением и врезался в грузовик «Вольво».
Авария на пешеходном переходе
Авария на пешеходном переходе
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
14 октября на дороге напротив дома 27 по улице Клубная мальчик переходил дорогу на зелёный свет. Прямо на пешеходном переходе его сбил «Хендай-Солярис».