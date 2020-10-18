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Общество

Два сбитых ребёнка и грузовик на встречке: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за семь дней
Анна Митрофанова
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На этой неделе пострадавшими в ДТП часто становились дети.

На этой неделе пострадавшими в ДТП часто становились дети.

Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. На этой неделе пострадавшими в ДТП часто становились дети. Обошлось без смертей на дорогах.

Сбили мальчика на самокате

Сбили мальчика на самокате

Сбили мальчика на самокате

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 октября машина сбила мальчика на самокате во дворе дома 19 по улице Клубной . Ребенок получил травмы.

Столкновение грузовиковков

Столкновение грузовиков

Столкновение грузовиков

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 октября на дороге «Западный обход города Ижевска» водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречку. У машины лопнуло колесо. Он не справился с управлением и врезался в грузовик «Вольво».

Авария на пешеходном переходе

Авария на пешеходном переходе

Авария на пешеходном переходе

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

14 октября на дороге напротив дома 27 по улице Клубная мальчик переходил дорогу на зелёный свет. Прямо на пешеходном переходе его сбил «Хендай-Солярис».

Происшествия: ДТПДТП в Ижевске и Удмуртии

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