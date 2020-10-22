Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска и когда откроется новый фонтан?

Сейчас работы завершены на 70% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске продолжается реконструкция участка между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь». Когда завершится ремонт Центральной площади и что сейчас происходит за забором, расскажет «Комсомолка».

ГОТОВНОСТЬ - 70%

Напомним, что на реконструкцию третьего этапа площади направлено 149,7 млн рублей. Срок сдачи объекта – 30 ноября. Как рассказала представитель подрядчика, руководитель проекта Валентина Вятчинина, готовность площади – 70%.

- Проложены все коммуникации. На 70% выполнено твердое покрытие. Ведутся работы по озеленению – деревья будут высаживать нынче. Осталось установить опоры освещения. Техническое помещение фонтана также полностью готово, [выполнены] все подводки коммуникаций. Ожидаем поставку оборудования, оно будет монтироваться в ноябре, - рассказала она.

В ноябре будут монтировать оборудование сухого фонтана Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Напомним, что в этой части площади также будет установлен сухой фонтан, который сохранит историческую круглую форму. При этом чаша останется под землей, а гости площади увидят только красивую водную гладь. Однако будет ли он запущен в этом году – покажет погода.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКАМЕЙКИ И НАКЛЕЙКИ НА ФОНАРЯХ

Отметим, что будут учтены и интересы слабовидящих и маломобильных групп населения. Так, глава города Олег Бекмеметьев прошелся по уже отремонтированной части площади вместе со слабовидящими и людьми на колясках. Они выявляли недостатки доступной среды, чтобы не допустить их на новом участке.

– На входе на площадь установлено табло. Там уже откололись точки со шрифтом для слабовидящих. Само табло надо развернуть зеркально, - рассказах он. - На опорах освещения нет сигнальной визуализации. Мы разработали специальные наклейки, чтобы повесить их на опоры по всей площади. На ступеньках нужно сделать обозначения для перехода с вертикальной плоскости на горизонтальную. А еще стоит сделать специальные скамейки для людей на колясках, чтобы они могли спокойно пересесть на скамейку.

Подрядчик уже укладывает плитку Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, как рассказал заместитель руководителя общественной организации «Благо» Сергей Меркурьев, что в части доступной среды центральная площадь соответствует высоким европейским стандартам.

– Мы с ребятами постоянно приезжаем посмотреть на фонтан, даже катались под ним. Никаких препятствий для коляски здесь нет. Мы немного переживали, что на пандусе нет перил. Но я проезжаю его без проблем. Если что, прохожие всегда помогают, - отметил он.

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