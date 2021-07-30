Ария и Моретти. Фото предоставлены героиней

«Меня зовут Ария. Нет, не Старк. Нет, не в честь Арии из «Игры престолов», – каждый раз отвечает при знакомстве 28-летняя ижевчанка. Она одновременно ненавидит и боготворит этот сериал: ее муж из Испании – ярый фанат киноэпопеи. О необычном предложении, о том, почему у пары нет жилья, о стереотипах про русских – новая история проекта «Замуж за рубеж».

Не хотела жить в России

В 18 лет Ария перестала любить свое имя.

«Я просто его ненавидела. Ведь любой, кто со мной знакомился, считал своим долгом обязательно спросить про сериал «Игра престолов», который именно тогда вышел на экраны и стал безумно популярным. И всем без разницы, что 18 лет назад его и не было в помине. Я просто устала каждому отвечать», – вспоминает девушка.

Ария много путешествовала по миру и Европе. Фото предоставлены героиней

Может быть, именно поэтому она так мечтала уехать из России. Неистово учила английский язык, окончила факультет иностранных языков и с радостью согласилась уехать заграницу по обмену. Ее первой страной стала Финляндия. Вместе с друзьями она объездила половину Европы и поняла, что возвращаться на родину не хочет. Присматривалась, искала работу, а потом бросила все и переехала в Испанию. Там устроилась официанткой. Это было 5 лет назад.

«Мама каждый раз мне говорила: «Ария, ты для этого уехала туда, чтобы подносить эти буржуям еду?!» Я смеялась, но верила, что все будет отлично».

Однажды в кафе, где она работала по вечерам, пришла компания мужчин. Вообще испанцы любят решать все вопросы, в том числе и рабочие, в ресторане, с бокалом вина и хамоном. Ария заметила одного парня из этой компании, который выглядел и вел себя как лидер. Остальные замолкали, когда он что-то достаточно тихо говорил им, внимательно слушали его и относились с каким-то нереальным почтением. Девушке стало интересно. Она старалась подольше задерживаться у столика, пытаясь расслышать хоть что-нибудь.

Ее внимание не осталось незамеченным. Расплачиваясь за ужин, мужчина оставил щедрые чаевые и спросил, как ее зовут. Ария представилась. И увидела, как поменялось его лицо. Он попросил у девушки номер телефона.

«Я удивилась, не хотела этого делать. Но подумала, что мой отказ может как-то принизить его в глазах друзей. Довольно странно для меня было тогда думать, но факт остается фактом. Номер я дала», – рассказывает девушка. Он не позвонил. Пропал.

Может быть, он мафиози?

«Нечто мимолетное – так думала я тогда. Хотя любопытство меня разрывало. Кто он? Почему так отреагировал на мое имя? Почему его слушали с таким почтением? Я даже на секунду решила, что он какой-то местный мафиози», – смеется Ария.

Мужчина пришел в кафе через две недели. Внимательно разглядывал девушку, следил, как она работает, а потом завел разговор и еще раз переспросил, точно ли ее зовут Ария. Та готова была показать паспорт, лишь бы он отвязался.

«Оказалось, что Моретти – так его зовут – был фанатом того самого сериала. Обожал героев, читал все книги, ждал продолжения фильма. А Ария была его любимым персонажем. Позже он признался, что, услышав, как меня зовут, обомлел – ведь он мечтал о жене с таким именем! Он решил, что это судьба! Но перестраховался, решил, что подождет месяц, и если я все еще буду там работать, то он горы свернет, но покорит меня. Месяц, кстати, он не продержался, пришел раньше», – улыбается девушка. Моретти пригласил ее на свидание. И первое, что она заметила: он был в пальто с точно таким же принтом, что и у нее на верхней одежде.

Ария в Испании она почти не готовит ни пельмени. Фото предоставлены героиней

«Однопальтовые – я тыкала пальцем в его одежду и заливисто смеялась. Ему это безумно нравилось. Потом я спросила, не мафизи ли он. Удивился: пришла его очередь смеяться до колик в животе. Оказалось, что тогда он просто рассказывал друзьям, совпадает ли действие любимого сериала с действием в книге. Те не читали, поэтому с таким вниманием и слушали его. Эх, мафиози как-то романтичнее и интереснее было бы», – шутит девушка.

Неожиданное предложение и слезы

Ребята начали вместе гулять, проводить время. Она рассказала ему, что родилась и выросла в России, в маленьком городке, что мечтает не о работе официантом, а о рисовании. Он – о своей работе программистом, о том, как увлекся фильмом. Кстати, именно с ним Ария впервые его посмотрела – он все-таки сумел ее уговорить это сделать.

Дни пролетали. Моретти решил действовать. Он пригласил ее к друзьям в другой город, на пару дней. Ария согласилась.

«Про ту поездку можно было сказать одной фразой – кино, вино и домино. Мы отдыхали на полную катушку. Одним из вечеров я захотела чего-нибудь вкусного. Пошли гулять. Моретти купил мне мороженое. И откусывая кусок, я чуть не сломала зуб – там было колечко. Уж не знаю, как он умудрился положить его туда незаметно. Он, кстати, даже не встал на одно колено, просто обнял меня и спросил: «Когда?» – Ария рассказывает, что вместо ответа заплакала, – она давно влюбилась в него, но боялась признаться в своих чувствах...

То самое мороженое, в котором Ария нашла колечко. Фото предоставлены героиней

Ребята начали собирать документы, чтобы оформить свои отношения официально.

«Не поверите, но нам повезло – мы уложись в несколько месяцев. А некоторые ждут этого годами». У Арии был загранпаспорт с долгосрочной визой, что облегчило оформление бумаг. Они расписались. Девушка рассказывает, что таких церемоний в ЗАГСах, как в России, у испанцев нет. Обычно там только регистрируют брак.

«Мы не стали устраивать пышных церемоний. Друзья нашли необычное место, и мы пофотографировались там. А после весело посидели в ресторане».

Ребята подали заявление на получение вида на жительство. Арии пришлось все документы из России переводить на испанский язык и делать это с помощью судебного переводчика. Потом она получала справку о том, что у нее нет судимости, еще одного мужа на родине. В общем, бюрократия еще та! Через некоторое время она все же получила карту резидента на постоянной основе. Документы на гражданство она подала только через год после заключения брака.

Вместо пышного торжества, молодожены поехали фотографироваться. Фото предоставлены героиней

Про медведей и шапки-ушанки

Стереотипы про русских и Россию есть. И про шапки-ушанки в лютые морозы, и про железную руку президента, и про выпивку, которую мы чуть ли вместо воды пьем.

«Доходило до смешного. Его друзьям очень почему-то хочется в Сибирь. Уж не знаю, чем она их так манит. Видимо, медведями на улицах – они же меня всерьез спрашивали об этом!» – улыбается Ария.

Моретти был в Ижевске один раз, еще до свадьбы. Именно тогда он просил руки Арии у ее мамы. Речь писали вместе с подругой Арии. Моретти ее учил, потом несколько раз репетировал. В общем, готовился.

«Мама посмеялась, конечно. Отдала меня всю, полностью! А потом принесла альбом с моими детскими фотографиями. Мы сидели, рассматривали их. Это так трогательно было для меня – слезы так и лились», – признается Ария.

В Ижевске Моретти почему-то боялся ездить на троллейбусах, называя их адскими машинами. Снисходительно хмыкал, когда девушка показывала ему ижевскую набережную, говоря, что она как в Ницце, и с удовольствием пробовал перепечи. Особенно ему понравились с грибами.

Двойные имя и фамилия

В 2020 году у пары родилась дочка. В Испании ребенку дают сразу две фамилии – и отца и матери. Поэтому Ария осталась при своей фамилии, чтобы не было повтора. Дочку назвали Мией – уж больно ижевчанке в детстве нравилась героиня молодежного сериала с таким же именем. Плюс к этому фамилия записывается точно так же, как в паспорте: испанцам не важно, что в России есть и женский и мужской род. Малышке повезло – у Арии фамилия без намека на пол.

«Еще мы довольно долго выбирали второе имя для дочки. Доходило до жарких споров, могли ночью проснуться и час спорить, как назовем ее. В итоге теперь у нас Мия Крус Пачета Франц».

В декрете женщины в Испании долго не сидят. Обычно всего 3–4 месяца, а потом выходят на неполный рабочий день.

У ребят нет дома

Ария признается, что иногда очень хочет свой дом. Пока постоянного места жительства у них нет. Почти каждый год мужа-программиста переводят из одного филиала в другой. И они постоянно, что называется, на чемоданах.

«Я привыкла, даже адаптировалась уже. Научилась обходиться минимум вещей. С дочкой, конечно, труднее. Но поняла, что только в наших головах – Мия очень любит играть с чемоданами, коробками. Всегда сама собирает свою коробчонку. Честно, с грустью вспоминаю тот период, когда Мия только родилась и мы жили на одном месте очень долго, – наложился карантин по коронавирусу. К этому очень быстро привыкаешь!»

Квартиры обычно предоставляет фирма мужа. Они сразу меблированные и частенько находятся в новых районах городов.

Сериал свел два сердца. Фото предоставлены героиней

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что новые, чистые, идеальные для ребенка. Плохо – иногда попадаются не совсем благополучные районы».

Ария – фрилансер. Рисует открытки, картины на заказ. Дома разговаривают на смеси английского, русского и испанского языка.

«Если мы ссоримся, то Моретти моментально переходит на испанский. Видимо, чтобы я всего не понимала, – улыбается Ария. – Дочка понимает все языки, но больше, конечно, русский. Ведь мы с ней все-таки больше времени проводим вместе».

Про блины, Путина и судьбу

Ария рассказывает, что теперь в Испании она почти не готовит ни пельмени, ни оладушки, и тем более не печет пироги.

«Единственное, что у нас постоянно на столе, – это блинчики. И Мия, и Моретти их обожают! Мы кушаем много салатов, делаем пасту, тортильи. Муж любит баловать меня своим фирменным блюдом – холодным супом гаспачо».

Праздники отмечают как католические, так и православные. Но, как признается ижевчанка, потихоньку все русские традиции отходят на второй план. Ну не будешь же каждый раз под 31 декабря искать ингредиенты для оливье.

«Но Путина я все равно смотрю. Это уже, похоже, навсегда! Не представляю себе новогоднюю ночь без боя курантов», – смеется Ария. И добавляет, что каждый раз, звоня маме, благодарит ее за имя. Именно благодаря ему она нашла свою судьбу, и теперь у них растет маленькое чудо.

«Как хорошо, что мы дождались друг друга! Как хорошо, что не пришлось идти на компромисс. Недавно мама решила переделать мою комнату и нашла старую карту желаний. Показала по видеосвязи. Там и фотография с видом на море, и вырезанное из журнала изображение маленькой девочки, и даже красная машина – не той модели, конечно, но сам факт! Я растрогалась. Спасибо, Вселенная, что сделала все так, как я мечтала!»

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