Ижевчанка о муже-немце: «Вместо предложения включил фильм про Гитлера»

Ижевчанка нашла немца на сайте знакомств. Фото: предоставлены героиней

Ижевчанка Даша Верона всегда мечтала жить в Мюнхене: гулять по красивым европейским улочкам, встречать Рождество и веселиться на Октоберфесте. Поэтому она целенаправленно искала на сайте знакомств мужчину из Германии. И нашла! О том, почему красивая история любви превратилась в тыкву и как сейчас общаются бывшие влюбленные, читайте в новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Познакомились на сайте знакомств

Даша из Ижевска всегда была целеустремленной девушкой. Она знала и верила, что переедет жить за границу, в Германию. Закончила школу, университет, выучила английский язык. А в 2014 году, в 22 года, твердо решила – надо что-то делать – и подала документы в немецкое посольство. Но в визе ей отказали. Тогда Даша решила пойти другим путем: она зарегистрировалась на сайте знакомств и через 2,5 месяца познакомилась с 29-летним Мануэлем. Он оказался немцем, который – ох уж эта ирония судьбы – искал себе русскую жену. Но какой-то искры или даже симпатии сначала даже и не возникло.

Ижевчанка вышла замуж за немца. Фото: предоставлены героиней

«Через месяц мы почему-то стали очень активно писать друг другу, а потом ушли в скайп. Созванивались каждый день, могли говорить часами. Языкового барьера не было – я и он хорошо знали английский», – вспоминает Даша.

Впервые друг друга они увидели в аэропорту Домодедово в Москве.

«Чтобы продолжать какие-либо отношения, мне было важно, чтобы мужчина встретился со мной именно на территории России. Это было как гарантией для меня, что все серьезно», – рассказывает девушка и признается, что те три дня в столице были незабываемыми. Они отметили Дашин день рождения (Мануэль приехал с подарками), много гуляли, а еще сходили в посольство за необходимыми бумагами. Они поняли, что отношений на расстоянии не будет, и что Даша приедет к нему на несколько месяцев в Германию.

«Чтобы исключить вопросы в посольстве, мы решили, что я приеду туда под предлогом посещения языковых курсов. Начался процесс подготовки – поиск школы, документы, оплата. Я знала, что все будет хорошо и все получится. Я доверяла ему и не боялась. Виза была получена. В конце июля я прилетела к нему изучать язык и любимую страну».

После трех месяцев она вернулась домой и попыталась оформить визу на следующие три месяца. Но ей отказали. Тогда она сделала туристическую итальянскую визу и снова улетела к Мануэлю.

Как выйти замуж за немца?

Как выйти замуж за немца и чем его покорить, Даша не знает. Говорит, что она никогда не стремилась этого делать.

«Я просто искренняя, открытая. Я такая, какая я есть. Я не играю никаких ролей. Может быть, это ему и понравилось во мне, не знаю».

«Бытует мнение, что немецкие мужчины скупые. Но это колесо фортуны», – улыбается девушка.

«На первое свидание ни один немецкий мужчина не придет с цветами. Это да. Они по-другому к этому относятся: а вдруг девушка не любит такие цветы, а вдруг у нее аллергия, а вдруг она вообще не любит цветы. Поэтому Мануэль сначала узнал мои вкусы, а потом уже начал делать подарки. Он заботился обо мне».

Узнав о русской, его родные насторожились

Родные молодого человека отнеслись к новости о его русской возлюбленной настороженно.

«По его рассказам я поняла, что они совсем не ожидали, что он выберет себе в жены русскую, что привезет меня из другой страны – ведь это огромные хлопоты. Да и в Германии много русских девушек живет – выбирай не хочу. Но когда мы впервые встретились с ними, все их беспокойство сошло на нет. И друзья, и коллеги, и все его окружение приняли меня».

Мануэль всего раз был в Ижевске. Его удивили размеры порций в ресторанах. Фото: предоставлены героиней

Мама Даши знала о планах дочки уехать на долгое время в Германию, а вот папе они до последнего не рассказывали ни о чем.

«При их первой встрече – это было во время совместного путешествия по Италии – Мануэль покорил их. Они увидели, что он надежный человек, что он обо мне заботится, что мне с ним комфортно, что я счастлива в этой стране. И перестали беспокоиться».

Что было вместо предложения?

А вот предложения от Мануэля Даша так и не дождалась. Он решил, что это лишнее – все и так ясно и понятно.

«А я ждала его, честно. Я думала, что он сделает его в Италии. Я даже взяла с собой все необходимые документы, – улыбается девушка. – Но он не сделал его. Потом думала, что все случится в мой день рождения. И опять мимо. В третий раз, когда дома он организовал романтический ужин с вином в красивых бокалах, я подумала: «Ну точно, вот оно!» Но опять промахнулась – Мануэль включил фильм про Гитлера. Представляете?!»

В итоге свадьба состоялась в июле 2015 года в Германии. К ней влюбленные готовились всего три дня.

«Мы долго ждали одобрения, нас тщательно проверяли. Так всегда бывает, если вы не граждане одной страны. А моя итальянская виза подходила к концу. Поэтому, как только нам дали разрешение, мы подали документы и расписались через три дня!»

Ни о каком пошиве свадебного платья, тщательном выборе колец, стилистов, визажистов, приглашений для родственников и банкете речи не шло. Вместе со свидетелями (они в Германии нужны обязательно) и его родителями они отметили событие в итальянском ресторане, а потом уехали на прогулку к озеру.

Свадьбу ребята отпраздновали в Германии. Фото: предоставлены героиней

«Но мы и не хотели какую-то пышную свадьбу с огромным количеством гостей. Мы расписались и через несколько месяцев улетели на Маврикий. Это было идеально».

Обеды готовил муж

После окончательного переезда в Германию жизнь ижевчанки поменялась. Она стала разделять мусор (там с этим очень строго), привыкла, что все оплаты по ЖКХ просто списываются с карты, хотела научиться готовить…

«Но я ненавижу готовку! И когда я что-то делала, Мануэль всегда критиковал меня. Все ему было не так и не ладно. Еще бы – он шеф-повар дорогого стейк-хауса. Поэтому в один момент я решила – пусть делает это сам. К тому же мы часто ходили в рестораны… В итоге он смирился и перестал требовать, чтобы я готовила еду».

Большую часть домашней работы Даша взяла на себя. Но Мануэль тоже ей помогал. Сначала они говорили на английском, а потом муж предложил Даше практиковать немецкий. Поначалу это было ужасно, признается она. Гугл-переводчик, жесты, крики… Но она до сих пор благодарна Мануэлю, что справилась с немецким в максимально короткие сроки.

Начитавшись разного в интернете, она думала, что немцы какие-то особенные.

«Но это не так. Мужчины везде одинаковые. Во всех странах бывают жадные, бывают тираны, а бывают те, кто носит на руках и любит до безумия. В любой стране будут те, кто за раздельный бюджет, за тотальное равноправие. Но и джентльмены, в нашем, русском понимании, тоже будут везде», – Даша говорит, что немецким мужчинам не хватает легкости, какой-то спонтанности, они постоянно думают, что будет потом.

Через месяц Даша с мужем уехали в путешествие. Фото: предоставлены героиней

Был против увлечения миром моды

Со временем сказочный брак с иностранцем стал трещать по швам. Через год после свадьбы Мануэль устроил первый большой скандал.

«Я услышала фразы, которые для меня просто неприемлемы. Если бы я жила в Ижевске, я бы тут же собралась и ушла. Но я была в другой стране. Поэтому стиснула зубы и пошла на работу. Он начал сравнивать меня с другими женщинами. Кричал, что я неженственная, некрасивая, что я похожа на Мерлина Мэнсона или Леди Гагу. Хотя я всегда выгляжу просто топ! Конечно, он потом извинился и замял все это», – вспоминает Даша.

Небольшие семейные ссоры, разногласия – она думала, что у всех так бывает. Но Мануэль начал придираться к ней по малейшим пустякам. Ему не нравилось, что у нее есть подруги и она с ними часто общается. Ему не нравилось, что она мало уделяет ему внимания из-за работы. Ему не нравились ее наряды – надо, мол, быть скромнее.

Но главное, что его не устраивало, – это ее увлечение миром моды. Еще в Ижевске Даша начала придумывать модели одежды и шить на заказ. А в Германии даже открыла небольшое ателье.

«Я ходила на всякие вечеринки, ездила в Мюнхен, где люди с деньгами, с контактами. Я пыталась искать людей, которые бы у меня заказывали и покупали. Когда я поехала с подругой на неделю моды в Милан и Париж, – между прочим, на свои деньги, – он упрекал меня, что финансы потрачены впустую. По его мнению, если бы я спустила их в отпуске на посещение музеев, то это было бы нормально. Но все, что касалось моды, воспринималось в штыки».

Когда бизнес Даши начал раскручиваться, он начал упрекать ее в том, что она слишком много времени уделяет своей работе, а не ему. Он мог отругать ее за купленные дорогие кроссовки – ведь на эти деньги можно пообедать в ресторанах несколько раз.

«У него был стереотип о русских девушках. Что мы семейные, домашние и все умеем готовить. А я оказалась совсем другой. Меня бесит готовить. Я никогда не понимала девушек, которые вышли замуж и надеются только на мужчину. Я всегда хотела чего-то добиться в жизни и не скрывала этого. А он видимо решил, что я буду или просто дома сидеть или ходить на работу, которая мне не по душе. Я надеялась, что он все-таки примет мои интересы и меня такой, какая я есть. Но не случилось».

Боялась сообщить о разводе

В начале 2019 года он начал устраивать ей страшные скандалы без причины, и уже к концу года Даша решила, что с этими отношениями пора заканчивать. Из-за постоянного психологического давления у нее началась депрессия. Она плакала почти каждый день. Не понимала, чем она такое заслужила, что не так сделала...

Даша Верона из Ижевска. Фото: предоставлены героиней

«Я не знала, как сообщить ему... Миллион раз прокручивала в голове этот разговор. Просто он такой человек... Его реакция может быть абсолютно непредсказуемой. И тогда я решила подготавливать почву. Уходить вникуда нужно только в том случае, если есть реальная угроза жизни. В остальных случаях лучше позаботиться обо всем заранее и уметь обеспечивать себя самой. И я стала искать работу в Мюнхене».

Но в марте из-за коронавируса случился апокалипсис, они оказались заперты в домах. Как они провели эти месяцы, вряд ли ей удастся забыть…

Развод отметили в ресторане

В начале сентября 2020 года у них состоялся решающий разговор. И он прошел неожиданно. Мануэль сам завел разговор о разводе: они очень быстро обо всем договорились. И в тот же вечер пошли в ресторан и отпраздновали это событие.

«Если развод может быть идеальным – это мой развод. Мануэль не стал что-то забирать у меня, а спокойно отпустил. Я думала, что не смогу жить самостоятельно. Много лет я жила, «как у Христа за пазухой». Я не занималась бумажными вопросами, мне не нужно было смотреть на свой банковский счет. Я не жила в съемных квартирах. Но оказывается, я могу все! За последние месяцы я стала старше на жизнь».

Даша уже не вздрагивает от его звонков. Они общаются как лучшие друзья. Хотя и живут в разных городах: он в Кенигсбрунне, она в городе своей мечты – Мюнхене.

«Идеальной жены из меня не вышло. А вот идеальная бывшая жена, если так можно выразиться, – это я. Мы можем друг другу многое рассказать, иногда проводим время вместе, помогаем друг другу. Сейчас у нас максимальный уровень искренности за все годы, проведенные вместе», – девушка говорит, что сейчас счастлива. Она активно ходит на свидания, снова ищет мужчину ее мечты.

Теперь Даша снова ищет свою любовь. Фото: предоставлены героиней

«Развод очень меняет мировоззрение. Вы начинаете жить здесь и сейчас. Никому не нужные разговоры о будущем, доме, детях, собаках уходят куда-то в небытие. Живите сейчас, кайфуйте! А время расставит все на свои места. Если суждено, так все будет», – заканчивает историю бывшая ижевчанка.

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