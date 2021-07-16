Сделал предложение на третьей встрече: невероятная история любви ижевчанки и парня из Нигерии

Таня и Питер. Фото предоставлено героиней

«Какие добрые глаза и яркая улыбка, какая солнечная энергетика у этого парня!» - так подумала ижевчанка Татьяна, впервые увидев темнокожего незнакомца на танцевальной вечеринке. Она сама подошла к нему, чтобы познакомиться. Удачно! В мае этого года они сыграли красивую свадьбу в Ижевске. История их знакомства и любви – в новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

«Хочу, чтобы ты поскорее уехала»

Татьяна – высокая и эффектная брюнетка, работает преподавателем танцев. Летом 2019 года она поехала в Краснодар, чтобы познакомиться с новым для себя городом. Много гуляла, ходила на экскурсии. И вечером пошла к друзьям в школу танцев, на латино-вечеринку. Именно там она впервые увидела Питера и сразу ощутила его энергетику.

«Я сказала: «Привет, меня зовут Татьяна». Так мы и познакомились. В этот вечер общались, танцевали вместе бачату и сальсу. Удивительно то, что я вообще не хотела идти на эту вечеринку, а Питер уже давно не ходил на танцы, но решил неожиданно прийти», - рассказывает Таня.

Питер – нигериец, в Россию приехал учиться. И вот уже 10 лет он живет в Краснодаре. Они договорились встретиться еще раз, на следующий день и потанцевать сальсу. Но вместо этого пошли в кафе. Разговорились. Таня рассказывала молодому человеку про свою поездку на Байкал, про танцы. А тот – про свое участие в «Гонке выживания».

Татьяна работает преподавателем танцев. Фото предоставлено героиней

«Вообще, он очень скромно себя вел тогда и мало говорил о себе, - вспоминает девушка. - Позже Питер пошел провожать меня на поезд, мы опять много разговаривали и смеялись. Я удивилась, когда в ответ на мой вопрос: «Хочешь, чтобы я осталась?», он сказал: «Хочу, чтобы ты поскорее уехала». Я не сразу поняла, но, оказалось, чем быстрее уедешь, тем быстрее вернешься… А еще Питер подумал, что у меня ничего нет из еды в путь и принес мне пирожки. Это впечатлило меня».

Тогда Таня думала, что они прощаются навсегда. Но они стали общаться по «Ватсапу», а потом Питер согласился учить девушку английскому языку – в то время он работал преподавателем.

«Во время занятий и учитель, и ученик много узнают друг о друге. И вот так случайно или не случайно мы подружились и понравились друг другу. Питер покорил меня. Он умный, добрый, заботливый, открыто смотрит на мир, имеет большие планы, целеустремленный».

3 месяца общения в «ватсапе» и ребята решили снова встретиться. Их свидание прошло в Казани.

Питер приехал в Ижевск на ее день рождение. Фото предоставлено героиней

«Он меня встретил с букетом цветов, которые вез с собой из Краснодара. Наш первый поцелуй был на вокзале на перроне, когда он меня встречал из поезда. Вообще, наша казанская встреча получилась очень необычной. Мы многое друг о друге знали, но общаться вживую было непривычно».

Кстати, в Нигерии при ухаживаниях не принято дарить девушкам много живых цветов. Нигерийцы более практичны.

«Когда я говорила о цветах, Питер удивлялся – ведь все равно, как тратить деньги на воздух: цветы увянут, от них ничего не останется. Для него поход в кафе или какой-то материальный подарок намного лучше. Но он уважительно относился к моим просьбам и старался радовать меня цветами».

Такое нужное расставание

И вроде бы ничего не предвещало, но после этой поездки Питер и Таня прекратили общаться почти на месяц.

«Только сейчас я осознаю, что мы просто не до конца поняли друг друга. Может быть, сыграл роль разный менталитет, может быть, воспитание или религиозность. Но это и не важно уже. Для меня залог успеха в отношениях – не отсутствие ссор, а их разрешение. Не надо стараться быть идеальной, терпеть и замалчивать. Важно знакомить со своим характером и важными принципами с самого начала. И так же с разногласиями и непониманием. Не стоит откладывать и сбегать, нужно просто учиться их решать вместе. Да, не всегда приятно, но очень эффективно!», - говорит Таня.

Питер - программист, но долгое время преподавал английский язык. Фото предоставлено героиней

Питер пошел навстречу первый: он отправил девушке книгу на английском языке. Слово за слово, и они снова начали общаться, начали обсуждать то, что не понимали в отношении к друг другу. Ребята помирились. Молодой человек дарил цветы, подарки – все на расстоянии, через доставочные службы. А потом пригласил девушку в Краснодар, посмотреть горы. Она с радостью согласилась. «Наши путешествия – это всегда внимание, ведь все-таки Питер – необычный парень. Для меня это было непривычно, смущало и удивляло. А он был спокоен».

Неожиданное предложение

Поездка получилась сказочной. Именно там, в Адыгее, Питер сделал своей любимой предложение. На третьей встрече, через полгода после того, как они познакомились друг с другом.

Все произошло очень неожиданно для Тани. В последний день путешествия он предложил ей записать видео на память, как они танцуют. Девушка согласилась, ведь танцы – это ее жизнь. Он поставил телефон за запись, включил музыку: ребята начали импровизировать. В какой-то момент Питер закружил Таню, а когда она остановилась, он стоял перед ней на одном колене с кольцом в руках.

«Я была в шоке. Нет, конечно, на тот момент я уже знала, что наши отношения крепки и думала, что это произойдет, но чуть позже. Я долго стояла, не зная, что делать. Сначала хотела, как в фильмах сказать: не знаю, подумаю, как-то потянуть время. Но внутри я давно знала, что это он! И глядя на него, как он открыл мне сердце, как смотрел на меня, я не смогла сказать что-то придуманное. И я сказала ему «да», - вспоминает Таня.

Питер подхватил ее, обнял, закружил. Потом они вспомнили, что телефон стоит на записи. Но к их сожалению, произошедшее не записалось – память у телефона закончилась. Но идею девушка оценила. И после они уже в статусе жениха и невесты, с кольцом на пальце, вернее на шее, на цепочке – оно оказалось большим, пошли завтракать. И думать, что делать дальше.

Обманули мошенники

Татьяна признается, свадьба получилась великолепной!

Питер предложил Тане пожить в Краснодаре. Они начали искать жилье – молодой человек жил в общежитии. Это было трудно – никто не соглашался сдать квартиру всего на месяц, особенно перед новогодними праздниками. И все же им это удалось. Таня заключила договор, отдала деньги и… Квартиродатели перестали отвечать на все звонки и исчезли.

«Они обманули нас. Я была раздавлена. Питер, конечно, тоже расстроился, но поддержал меня. В тот момент мы объединились, как настоящая семья! Его друзья помогли нам и приютили на первое время», - а потом Питер и Таня нашли отличный вариант. С небольшим нюансом – хозяйка сдавала квартиру с кошкой по кличке Мышка. Целый месяц ребята ухаживали за ней, кормили. И были невероятно счастливыми.

Бабушка сразу полюбила Питера

После того, как Питер понял, что Татьяна его судьба, рассказал обо всем своим родным. Они спокойно восприняли новость, ведь их отношения строятся на доверии и уважении. Но все же опасались, что все слишком быстро происходит.

«А я рассказала маме о нем перед поездкой в Казань. Она была удивлена, но не шокирована. Она у меня широких взглядов. Мы вместе ездили на танцевальный фестиваль в Тунис, где было много ребят разных национальностей и рас. Она видела и знала уже какие это люди, какая у них энергетика. Она доверяла мне, и знала, что ничего плохо не произойдет. Но, конечно, волновалась, поэтому мы часто созванивались к ней. А вот момент с таким быстрым предложением ее тоже напугал», - улыбается ижевчанка.

Бабушка сразу полюбила Питера. Фото предоставлено героиней

Питер приехал в Ижевск знакомиться с родными Тани. С мамой они быстро нашли общий язык – молодой человек на тот момент отлично говорил по-русски, и они отлично понимали друг друга. Потом вместе думали, как обо всем рассказать Танинной бабуле.

«Составили даже целый план. А бабушка его сразу полюбила! Она ему говорила: «Береги нашу Танюшу, она у нас хорошая». И только в день свадьбы сказала: «Ну, Танюша у нас с характером». Потом мы смеялись, что про мой характер бабуля сказала только после загса и регистрации».

Переезд в Краснодар и великолепная свадьба

Ребята начали планировать переезд Тани на ПМЖ в Краснодар. Но коронавирус внес свои коррективы в их жизнь. Только после нескольких месяцев томительного ожидания и открытия городов Таня, наконец, переехала.

«Это был очень болезненный период. Но все развивалось уже в статусе жениха и невесты. Мы думали и размышляли, как единое целое, как единая семья. Для меня это было важно. Что мы – команда, которая идет дальше вместе!»

Татьяна всегда мечтала о свадьбе в мае, среди цветов, яркой зелени, в период начала цветения и обновления природы. И Питер исполнил ее мечту.

«Было сложно: я не работала, Питер платил и за аренду квартиры, и за учебу, и за все остальное. И я почти смирилась с мыслью, что ничего не получится. Ведь я не хотела просто прийти и расписаться. Хотелось сделать большой танцевальный праздник. И неожиданно все получилось: Питер нашел вторую работу, и мы начали копить на свадьбу».

Но не только финансовая сторона мешала влюбленным. Чтобы пожениться, Питеру нужно было сделать кучу документов в Нигерии, зарегистрировать их в Москве и в Ижевске – торжество решено было провести в родном городе Тани. Несколько раз бумаги пришлось переделывать.

«Я много нервничала и переживала. Ведь мы забронировали всех специалистов, выбрали площадку и кафе, уже обсуждали детали торжества с организатором. А подтвержденной даты все не было. Мы много говорили с Питером, молились. И все получилось – через 1,5 года после предложения мы стали мужем и женой!»

Свадебное платье Тане помогла выбрать ее мама в Ижевске, костюм Питеру купили в Москве. Само торжество прошло в парк-отеле «Ижевск».

«Было много танцев, флешмобы. Приехали друзья Питера из Краснодара, звучали видеопоздравления из Нигерии, аудиосообщение от его сестры из Англии. Все было просто потрясающе и прекрасно!»

Ижевчанка Татьяна вышла замуж за нигерийца. Фото предоставлено героиней

Удивительная еда

Сейчас ребята живут в Краснодаре. У Питера ученическая виза – он заканчивает аспирантуру.

«Наши сердца открыты, и мы хотели бы много путешествовать по миру. Например, пожить длительное время в Нигерии, где я еще ни разу не была. Отметить там вторую свадьбу, познакомиться с семьей Питера», - мечтает Таня.

Она говорит, что ей сложно совмещать быт, творчество и работу. Но она старается, и когда нужна какая-то помощь по хозяйству Питер всегда рядом. В основном, дома они говорят на русском языке. Но бывают такие моменты, что, почти не сговариваясь, переходят на английский. В первую очередь, это нужно Тане, чтобы она могла спокойно и без стеснения разговаривать с родными и близкими Питера, которые знают только английский язык.

Питер – католик. Он ходит в церковь, был министрантом (помощником священника) в Нигерии и в России.

«Я уважаю его религиозность, поддерживаю это. Рада, что его вера, религия помогает нам в трудные моменты. Помогает быть вместе и укрепляет нашу семью. Мы отмечаем и Рождество, и Пасху, просто в другие даты. И эти новые традиции не стали для меня чем-то сложным. Они просто добавились к нам в жизнь».

Традиционная еда в Нигерии выглядит не аппетитно, но она невероятно вкусная, говорит Татьяна.

«Еще в начале отношения одной из важных для тем стала еда. Мы хотели, чтобы на столе стояли те блюда, которые мы едим оба. Чтобы не было такого, что он или я едим отдельно. Переживали, что не понравится. Но Питер очень любит пельмени, перепечи, чебуреки и обожает борщ, блинчики, оладьи и пюре».

Света мечтала о свадьбе в мае. Фото предоставлено героиней

А Татьяна с удовольствием кушает традиционные нигерийские блюда. Например, необычно приготовленную манку, сваренную в горячей воде до состояния теста, и которую кушают с разными соусами.

«И это вкусно! Каждый суп, каждое блюдо – это как путешествие в другую кухню».

Спорные моменты есть до сих пор, признается Таня. Но чтобы понять друг друга, вникнуть в культуру и традиции другой страны нужно время и разговоры.

«Мы много говорим друг с другом. Подробно объясняем и проговариваем все. И становимся ближе к друг другу, даже чем те, кто общается на одном родном языке. Получается, что разность культур играет для нашей семьи больше положительно, чем отрицательно».

Уважение старших

Татьяна уверяет, что одно из самых главных качеств нигерийцев – это уважение. К женщинам, к детям, к старшим.

«Проще даже сказать, уважение к человеку в целом. К его выбору, желаниям, к личным границам и предпочтениям. Они совершенно по-другому обращаются к людям, которые старше их хоть на чуточку. Другой тон, другие интонации, другие вопросы. В семье Питера бабушка – глава семьи, ее хранительница. Все блага, почести и самое теплое отношение – для нее!»

Кстати, стереотипов о русских женщинах у Питера не было.

«Мне кажется, стереотипы возникают тогда, когда мало знаешь о стране и ее народе. А Питер уже давно живет в России и хорошо знает русских людей», - рассказывает ижевчанка.

Ижевск, как родной

Питеру в Ижевске очень нравится. Он с удовольствием гуляет по городу, знакомится с ним. Говорит, что здесь живут удивительные и искренние люди.

Платье помогала выбирать мама Тани. Фото предоставлено героиней

«Питер часто ловит на себе удивленные взгляды людей, даже в крупных городах. В Ижевске он этого не ощущал. На него спокойно реагировали. Возможно из-за многочисленных иностранных студентов, которые у нас учатся. Ему здесь по-домашнему тепло. Говорит, это как приехать во второй дом. Как в Нигерию, к мамочке. Кстати, мою маму на свадьбе как начал называть мамочкой, так и продолжает. Он помогает ей по дому, решает какие-то бытовые проблемы».

Как найти мужа и стать счастливой

Таня уверяет, что они с Питером, как и все, не идеальная пара. У них, особенно в самом начале, было много сложных и спорных моментов. И они прошли через много испытаний, чтобы, наконец, стать счастливой семьей.

«К таким историям, как наша, стоит относиться внимательно и непредвзято. Может быть, это послужит для кого-то важным примером и той самой поддержкой. В 27 лет я была свободной. И, конечно, переживала, что не замужем, что не встретила – о, Боже – к этому возрасту своего мужчину. В какой-то момент я поняла, что никто из моего окружения мне не нравится. И даже, возможно, уже и вовсе никто не понравится. И это было откровением для меня, неким падением. Но именно оно помогло мне очистить свои мысли», - говорит Таня.

Татьяна и Питер. Фото предоставлено героиней

Она поняла, что можно быть счастливой в независимости от того, есть рядом с тобой человек или нет. Оказалось, что счастье зависело только от нее самой, от ее решений, настроения, от ее дел.

«Это была важная степень обнуления. Именно в этот момент я поехала в Краснодар и встретила там своего Питера! В тот момент я не искала отчаянно себе мужа. Я не воспринимала его, как надежду, как вариант. Мы просто познакомились, общались, дружили. И наша встреча оказалась такой неподготовленной и поэтому такой настоящей и искренней».

Таня советует девушкам, над которыми также как и над ней висели социальные клише – что надо выйти замуж и родить до определенного возраста, - не бояться и отпускать все тревожные мысли.

«Надо довериться и быть счастливой. Не быть в поиске спутника по жизни, а нужно наслаждаться жизнью, и судьба сама придет!»

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