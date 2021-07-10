5 благоустроенных пляжей Ижевска и недалеко от него

Пляжи Ижевска и близ него. Фото: pixabay.com

Погодка – шепчет! Для тех, кто хочет отправиться купаться на пляж, на котором гарантированно будут кабинки для переодевания, прокат лодок и катамаранов и другие развлечения, «Комсомолка» собрала пять площадок недалеко от Ижевска.

СК «ЧЕКЕРИЛ»

Пляж на Чекериле

Близость к Ижевску и красивые пейзажи делают это место одним из самых любимых горожанами. Дно песчаное, хоть и немного илистое.

На пляже есть кабинки для переодевания, а также места, где можно перекусить, а еще – детская игровая зона и огороженное место для плаванья с детьми. Кроме того, работает прокат лодок, шезлонгов, зонтиков, катамаранов, а также роликов и велосипедов. Имеется теннисный корт и волейбольная площадка.

Как добраться: можно доехать на маршрутке № 53. Либо ехать на машине с объездной дороги между Нылгинским и Шабердинским трактом напротив деревни Курегово.

Стоимость:

СЕЛЫЧКА

Пруд на Селычке

Еще один пляж, который находится недалеко от Ижевска. Песчаный пляж, прозрачная вода и чистое дно – место является одним из самых популярных у ижевчан. Есть вышка для прыжков в воду, а также прокат катамаранов.

Как добраться: ехать по Як-Бодьинскому тракту до поселка Селычка, после повернуть направо, ехать до шлагбаума.

Стоимость:

Парковка – от 50-200 руб. По желанию, можно оставить машину бесплатно в лесополосе, но идти от неё до пляжа придется 700 – 1000 метров. А те, кто уже опробовал такой способ говорят, что идти обратно тяжеловато. Но есть и вариант проехать подальше и уже бесплатно подъехать прямо к воде.

ВОТКИНСКИЙ ПЛЯЖ «ОСТРОВ»

Пляж в Воткинске. Фото: vk.com/votkinskiiplyaj

Песчаное дно, но вода мутновата, комфортный спуск к воде – Воткинский пляж не зря считается одним из самых уютных и благоустроенных. От Ижевска ехать до него не более 40 минут. На территории есть место, где перекусить, взять на прокат лодку или катамаран, оборудованы площадки для игр, есть кабинка для переодевания.

Как добраться: едем в Воткинск, далее по набережной пруда, до дамбы.

Стоимость:

МОЛДАВАНСКИЙ ПРУД

Молдованский пруд. Фото: vk.com/club47944841

Пруд находится в Завьяловском районе. Вода чистая и теплая, мусора нет, правда песка немного. Есть раздевался, туалет, площадка для игры в волейбол, кафе и беседки.

Как добраться: на машине по дороге на объездную в сторону Сарапула через Завьялово. У рекламной вывески «Молдаванский пруд» повернуть налево. Либо ехать на автобусе № 313.

Стоимость:

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ В ИЖЕВСКЕ

Ижевский городской пляж. Архив редакции

Несмотря на то, что ижевский городской пляж вошел в число пляжей, открытых для отдыха, купание тут запрещено из-за качества воды. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. За безопасностью на пляже смотрят спасатели, при входе на пляж имеется табличка, которая предупреждает о резкой смене глубины до 5 метров. Для детей имеется специально выделенная зона для купания на мелководье. Есть раздевалки, туалет, урны, навесы, площадки для волейбола, оборудование для сапсерфинга в аренду, кафе, в котором можно перекусить.

Вода мутная, с примесью водорослей, на глубине есть тина, ближе к берегу - песчаное.

Как добраться: по набережной Ижевска или доехать на общественном транспорте до парка им. Кирова

Стоимость:

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