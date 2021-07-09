Выброс хлора в Ижевске: почему произошел и повлияет ли на окружающую среду

ЧП произошло вечером 2 июля Фото: Амир Закиров

2 июля в Ижевске произошел выброс хлора. На устранение последствий аварии понадобилось несколько часов. Спустя неделю после этих событий, мы решили вспомнить о случившемся, а также разобраться, как выброс хлора повлияет на окружающую среду и почему не используют другие реагенты.

ЕЩЕ РАЗ. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

2 июля, около 20:48, на станции подготовки воды «Пруд — Ижевск» произошла утечка 800 кг ядовитого вещества. По версии следствия, работники «Ижводоканала» допустили нарушения при использовании обеззараживающего средства. Жителей попросили сохранять спокойствие и по возможности покинуть микрорайон. На устранение аварии понадобилось несколько часов. К счастью, никто не пострадал.

Почему для обеззараживания воды в черте города используют опасное вещество хлор?

На станции подготовки воды планируют перейти на более безопасную систему обеззараживания воды. Фото: пресс-служба Ижевска

Для обеззараживания воды можно использовать не только хлор. Но пока на «Ижводоканале» работают именно с ним — так исторически сложилось. Вопросы о безопасности поставили, когда на предприятии стали реализовывать инвестиционную программу, в рамках которой предусмотрено множество мероприятий по улучшению качества воды. В том числе, ставили вопрос по переходу на гипохлорит натрия на станции подготовки воды «Пруд — Ижевск». Обезопасить нужно именно ее, потому что станция находится в черте города. Работы начнутся уже в этом году, но закончат их только в 2024-м. До этого времени обеззараживать воду будут по-прежнему хлором.

Почему могла произойти утечка хлора?

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ижводоканала», на предприятии произошла разгерметизация контейнера. Он находился на складе с мая, а 28 июня его подключили к системе обработки воды в качестве резервного.

«Мы теперь должны совместно с поставщиком выяснить причины разгерметизации и принять меры по недопущению фактов поставки контейнеров, не соответствующих требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе.

В то же время на «Ижводоканале» пришли к выводу, что на случай разгерметизации нужно иметь приспособления для перемещения жидкого хлора из поврежденной емкости в другую.

«Внутреннее расследование показало, что действия персонала были грамотными, но предотвратить распространение хлора за пределы склада удалось только с привлечением сил МЧС. Мы обязательно вынесем для себя уроки из произошедшего, чтобы не повторять ошибки в будущем», — рассказали в пресс-службе.

Для выяснения причин на предприятии работает комиссия Ростехнадзора.

Как выброс хлора в Ижевске скажется на окружающей среде?

Хлору не дали распространиться с помощью водяной завесы. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

К счастью, на окружающей среде выброс хлора не должен сказаться негативно. Заведующий кафедрой «Химия и химическая технология» ИжГТУ Михаил Плетнев объясняет, что 800 кг хлора — это немного. Такой объем вещества не может нанести урон окружающей среде в долгосрочной перспективе и, как следствие, людям. Тем более что его разнес ветер, и концентрация была небольшой.

Помогла и водяная завеса. Кстати, наш читатель Олег беспокоился, что после ее использования могли образоваться опасные соединения, которые отравляют почву, растения и пруд. Эксперт успокаивает, что все хорошо:

«Хлор растворяется в воде, хотя не так хорошо, как другие газы. Там уже образуются безопасные вещества, в том числе хлорид-ион, с которым мы все с вами привыкли жить. Суп без хлорид-иона мы с вами не представляем», — прокомментировал Михаил Плетнев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM).

Почему не было СМС-оповещения?

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, СМС не являются основным видом оповещения. Их отправляют при долгосрочном прогнозе развития происшествия — например, при паводках или неблагоприятных природных явлениях. Но ЧС на «Ижводоканале» носило кратковременный характер. По регламенту, срок доставки СМС может занять сутки, то есть люди могли получить сообщение после устранения последствий.

«Аварию же удалось ликвидировать в кратчайший срок. Следовательно, угрозы жизни людям не было, и позднее СМС наоборот могли привести к панике среди жителей, особенно старшего поколения, которые не пользуются Интернетом и не могут отслеживать последние новости», — сообщили в пресс-службе.

Также отправка СМС-оповещений сейчас будет возложена на органы госвласти и местного самоуправления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8 фото, которые расскажут об аварии с выбросом хлора в Ижевске

Утро после аварии: были ли последствия от утечки хлора в Ижевске