Гороскоп на неделю: с 10 по 16 апреля Водолеи смогут отправиться в путешествие, а Рыбы – расслабиться

Будущее преподнесет вам необычный выбор Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Звезды советуют вам на этой неделе не терять бдительности. Заняв позицию лидера, вам будет очень непросто оставить ее. Приготовьтесь к рутинной работе

Телец

Новая жизнь начнется после того, как вам удастся разорвать узы с прошлым. Выбор непрост, но вы выйдете из него победителем.

Близнецы

Приготовьтесь решать проблемы быстро, по мере их поступления. Грядущая неделя может заставить вас столкнуться с непониманием окружающих. Будьте осторожны и сохраняйте самообладание. Все в ваших руках.

Рак

Вам как никогда нельзя на этой неделе оставаться один на один со своими мыслями. Нервное перенапряжение не доведет до добра. Не сдерживайте свои эмоции. Найдите того, кто услышит вас.

Лев

Дыхание свободы может вскружить голову. Но не стоит торопить события. Вы откроете для себя массу новых возможностей только тогда, когда придете к гармонии с собой.

Дева

Удача и финансовое благополучие войдут в вашу жизнь вместе с известием о грядущем пополнении в семье. Доверьтесь пути высших сил. Происходящее – подарок судьбы.

Весы

Обрести настоящую свободу удастся только тогда, когда вы откроете свою душу вселенной. Вера и трудолюбие помогут вам добиться поставленных целей.

Скорпион

Не всегда желания исполняются так, как нужно именно вам. Будьте готовы к этому. Попав в тупик, не стесняйтесь обратиться за помощью.

Стрелец

Вселенная позволит вам увидеть окружающий мир по-новому. Не стоит ждать чуда извне. Все, что необходимо для дела, у вас в руках. Действуйте, и вам откроется великая тайна.

Козерог

Чтобы не потерять себя в мире, полном изменений и конфликтов, стремитесь соблюдать баланс. Счастье где-то рядом, нужно только его дождаться.

Водолей

Удачу и успех в вашу жизнь принесут действия. Будьте готовы сиять в лучах славы. Возможно, вам удастся отправиться в неожиданное путешествие.

Рыбы

Не торопите события. Все мечты будут исполнены в срок. Нужно набраться терпения. А пока у вас есть возможность расслабиться.

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