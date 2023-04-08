«Весеннее обострение»: какие болезни начинают сильнее проявляться в это время

Фото: Маша Бакланова

Весной всегда хочется ощутить все прелести пробуждения природы, вот только не всегда это получается. Добавить ложку дегтя могут заболевания, которые обостряются именно весной. Рассказываем, почему это происходит и как оградить себя от недугов.

Какие болезни напомнят о себе весной

Ухудшение самочувствия часто происходит у людей с хроническими патологиями пищеварительной системы, такими, как гастрит и язвенная болезнь. Эти болезни могут обостряться по весне вследствие низкой физической активности зимой, от недостатка витаминов в организме и при переходе на новый рациона питания, если мы начинаем активно переходить с пельмешков на одни только овощи и фрукты. А еще весной мы испытываем стресс, который тоже пагубно влияет на пищеварение.

Больше болеть начинают также люди, страдающие воспалительными процессами дыхательной, выделительной и мочеполовой систем. Не стоит при первых проблесках солнца менять свой гардероб, убирая подальше теплые вещи, поскольку от переохлаждения может обостриться ряд недомоганий: цистит, отит, гайморит и женские болезни. Почувствовать недомогания могут и люди с воспалительными заболеваниями позвоночника и суставов. Особенно сильно весной страдают те, у кого за зиму «просел» иммунитет.

Фото: Маша Бакланова

Аллергики и те, у кого есть кожные заболевания, тоже находятся в зоне риска. И ослабленный иммунитет в паре с недостатком витаминов здесь играют не последнюю роль. А еще при проблемах с кожей стоит обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта, поскольку нарушение его работы может быть одной из причин. Могут появиться признаки акне из-за колебаний гормонального фона, а смена погоды влияет на активность сальных желез.

Под угрозой также сердечники. На фоне колебаний атмосферного давления недомогание по весне чувствуют гипертоники, а также люди со стенокардией. Повышается риск инсультов и инфарктов.

Психика тоже подвержена влиянию весны, хотя и не такому сильному, как считают некоторые. В весеннее время у человека может повышаться уровень возбудимости и даже может развиться депрессия.

Причины обострения заболеваний весной

Да, весной обостряются именно хронические заболевания, которые у человека уже не первый год. Есть несколько причин, почему это происходит, но чаще всего они тесно переплетаются и ухудшают самочувствие все вместе.

Иногда человек может сам быть причиной своих недомоганий, например, когда подбирает одежду, не учитывая температуру на улице. От этого он потеет, а после – переохлаждается.

Но подкосить здоровье может и желание прийти в хорошую физическую форму с помощью быстрых диет, которые наносят сильный удар по организму. Сюда же относится и строгий пост, который соблюдают верующие, ограничивая себя в потреблении многих важных для обмена веществ продуктов.

Фото: Маша Бакланова

Организм осень и зиму работал на износ, защищался от вирусов и противостоял морозам, к тому же испытывал недостаток солнца и, как следствие, – витамина D, играющего ключевую роль в формировании иммунной защиты. Что происходит с приходом весны? Все системы организма встречают ее уставшими. Им сложно адаптироваться к изменяющимся условиям.

А это как раз причины ухудшения самочувствия, которые от нас не зависят: резкая смена температурного режима, влажности и атмосферного давления. Длина светового дня увеличивается, вызывая перестройку гормональных процессов в нашем организме.

Можно ли обойти болезни стороной?

Избежать обострения хронических заболеваний весной можно не всегда, но в наших силах сделать все, чтобы свести его к минимуму.

Во-первых, не стоит тянуть до последнего момента, когда вас «прижмет» болезнь. Лучше начать подготовку заранее – прийти к врачу, сдать анализы и пройти курс лечения, который вам назначит специалист.

Также не стоит отказываться от приема витаминов групп С, В и D, магния и кальция, но не назначайте их сами себе. Все – через врача.

Фото: Маша Бакланова

Если хотите укрепить свое здоровье, придется исключить алкоголь, не есть слишком много соленого, сладкого, острого, кислого и жирного. При этом изменения в рацион питания следует вносить постепенно, не нужно делать резких рывков с жареной картошки и мяса на салаты и кефир. Помните, что питание должно быть полноценным.

Одевайтесь в соответствии с температурой на улице – не нужно носить зимнюю куртку в +10°С, но и щеголять без головного убора в ветреную погоду тоже не стоит. Даже если солнышко светит.

Доведите продолжительность своего сна хотя бы до 7-8 часов, соблюдайте хотя бы минимальный режим дня и чаще проводите время на свежем воздухе. С работы или по делам ходите пешком.

Чтобы обезопасить себя от вирусов, носите маску в людных местах. Не пренебрегайте промыванием носа солевым раствором.

Также важно сохранять свой эмоциональный фон в равновесии – меньше стресса. Найдите занятие по душе и устройте настоящий релакс.

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