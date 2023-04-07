Музей СССР в Ижевске: место, где можно прикоснуться к советской эпохе и даже почувствовать ее запах

Музей СССР в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Что такое атмосфера СССР для молодежи? Это бабушкина квартира, уют, запах «Красной Москвы», пленочный фотоаппарат на антресоли и черный индийский чай в подстаканниках. Иногда так хочется окунуться в прошлое! И теперь в Ижевске появилась такая возможность – в столице Удмуртии открылся музей СССР.

Откуда взялась идея?

Альберт Низамов, Дмитрий и Арид Гильфановы – создатели музея. Еще три года назад, во время пандемии коронавирусной инфекции, они решили создать уникальное для Ижевска пространство – настоящий музей советского времени.

Создатели музея: Альберт Низамов и Дмитрий Гильфанов. Не хватает только Арида Гильфанова Фото: Мария Бакланова

«У Арида свой антикварный магазин, который в пандемию, как и другие магазины, закрылся на некоторое время. Мы решили сделать там перестановку и превратить в антикварный супермаркет, в котором можно не только смотреть товар, но и брать его в руки. И после открытия многие посетители стали говорить, что в магазине стало как в музее. Это и стало первым зерном для идеи создать большой музей советского времени», – рассказывает Альберт.

Такие змейки были, наверное, в каждой советской семье Фото: Мария Бакланова

Товарищи решили попробовать реализовать свою идею, и уже осенью 2022 года подходящее место для музея было найдено в доме №50 по улице Ленина, на месте бывших офисов.

Как создавалась атмосфера?

Музей похож на ТУ САМУЮ советскую квартиру. В нем 6 комнат: зала (ударение на первое «а» – прим. ред.), фотолаборатория, кухня, детская и родительские комнаты.

Часы, будильники, магнитофоны, радиоприемники – чего здесь только нет! Фото: Мария Бакланова

Первой ребята сделали кухню. Им удалось раздобыть бумажные обои тех времен на сайте бесплатных объявлений. Стоили они 50 рублей за рулон. Когда их клеили, старались делать это неровно, с пузырями. Все, чтобы придать обстановке большую аутентичность.

«Здесь не касалась рука ни одного мастера. Все делали сами», – рассказывает Дмитрий.

На кухне можно найти много интересного: соломенный абажур, раскладной детский стульчик, половики и т. д. Фото: Мария Бакланова

Одним из первых экспонатов музея стал теле-комбайн 60-х годов. Он совмещал в себе и телевизор, и радио, и даже проигрыватель для грампластинок. А всего за две недели работы в музее появилось более тысячи предметов того времени.

Теле-комбайн 60-х годов Фото: Мария Бакланова

«Часть экспонатов выкупали на сайте бесплатных объявлений. Там, например, случайно нашли целую коллекцию невскрытых стиральных порошков. Часть – из антикварного магазина. А есть вещи, которые уже начали приносить ижевчане. Так, буквально вчера Татьяна Аркадьевна подарила механические часы «Молния» в виде барабана на подставке из змеевика, а сегодня принесла старинные раздвижные коньки и светильник в виде божьей коровки», – рассказывает Альберт.

Горожане, узнав о музее, стали приносить свои старинные вещи Фото: Мария Бакланова

Интерактивный музей

Музей СССР – «трогательный» или, как сейчас принято говорить, – «интерактивный». Придя сюда, можно не просто делать фото экспонатов, но и брать их в руки, разглядывать, примерять. А если что-то понравилось, то некоторые предметы из прошлого можно купить! Например, деньги, посуду, книги и значки.

Стилизованная гостиная времен СССР Фото: Мария Бакланова

«Конечно, мы можем провести экскурсию, но обычно взрослые сами начинают рассказывать своим детям о тех вещах, которые видят. И их рассказы, уж поверьте, намного интереснее, чем наши», – поделился Альберт.

Фотолаборатория времен СССР Фото: Мария Бакланова

Говорить же о самых ценных для музея экспонатах особенно сложно. Ведь светлую память о прошлом никак не измерить в деньгах.

«Я не люблю вопросы про самые дорогие экспонаты. Почему? Потому что каждый предмет каждому из нас по-особенному дорог. Это ностальгия, память... Для кого-то будет дорог игрушечный катер, о котором он мечтал в детстве, но который ему тогда не купили, а кому-то магнитофон «Иж», из которого звучала та самая любимая песня молодости. Из нашего музея посетители не хотят уходить, а когда все-таки это делают – уходят с улыбкой на лице, а потом возвращаются!»

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