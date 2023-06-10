Нестареющая классика: какие эксклюзивные швейные машинки продаются в Ижевске

Фото: avito.ru

Не всем модницам хочется часами ходить по магазинам и искать одну нужную вещь из сотен предложенных. Поэтому немало ижевчанок в итоге решают самостоятельно сшить себе что-нибудь этакое. Это объясняет и рост продаж швейных машинок в магазинах. Мы решили узнать, есть ли они на сайте бесплатных объявлений. И, как оказалось, есть не только простые, но и раритетные.

Не бита, не крашена

Фото: avito.ru

Открывает список самая дешевая из найденных машинок – электрическая подольская «Чайка», которая носит позывное имя космонавта Валентины Терешковой.

Изготавливались такие модели и активно использовались еще в 60-е годы. Но именно эта машина не сделала ни одного стежка, но при этом исправно работает. Интересно, как тогда ее проверяли? Все детали и чехол имеются, а купить ее можно всего за 10 тысяч.

Фото: avito.ru

Классика «серебряного века»

Фото: avito.ru

Подогнуть плотные шторы или сшить кожаную юбку можно на винтажной швейной «подруге» фирмы Singer. После реставрации она выглядит отлично: ее корпус теперь украшен в стиле декупаж. По цене от предыдущей она отличается совсем немного – ее стоимость 11 тысяч рублей.

Фото: avito.ru

Ажур с паспортом

Фото: avito.ru

Еще одна подольская помощница швей с механического завода им. Калинина отдается в добрые руки почти за 14 тысяч рублей. Проверить подлинность ножной машинки можно даже по паспорту. А шьет она все, что угодно.

Корпус такой красотки украшен ажурным рисунком, а лакированная деревянная тумба отлично прошла испытание временем и находится в хорошем состоянии.

Фото: avito.ru

Не в красоте счастье

Фото: avito.ru

На сайте нашли еще одно объявление про продажу швейной машинки Singer. Она ручная. Но внешний вид у нее слегка потрепанный – почти полностью облупленная краска, только кое-где виднеется позолота.

Но самое главное – она в строю и может сделать ровную строчку. За повидавшую жизнь машинку придется заплатить 20 тысяч рублей.

Ничего лишнего

Фото: avito.ru

Ножного собрата Singer можно ухватить за 25 тысяч рублей. Вот только о характеристике и качествах швейной машинки автор объявления рассказал не особо много – состояние хорошее. На первый взгляд, так оно и есть, к тому же деревянный чехол хорошо сохранился.

Иностранка из Германии

Фото: avito.ru

Завершает список самая старая и дорогостоящая немецкая представительница – швейная машина Naumann. Ее выпустили в Германии в 1870-м году к 25-летию торгового дома «Попов и Ко». По крайней мере, так пишет владелец.

Фото: avito.ru

На этой «старушке» без проблем получится сшить любое изделие, а сам процесс будет только в удовольствие: машинка – удобная, ножная и красивая. У нее на корпусе изображены братья Поповы, есть фарфоровая ручка.

Фото: avito.ru

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