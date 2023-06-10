Суд освободил из-под домашнего ареста депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова

Сергей Мусинов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии суд решил не продлять домашний арест депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба судейского сообщества, судья выслушал все мнения участников процесса и изучил материалы дела. Он учел данные о личности обвиняемого и отказал в ходатайстве следователя о продлении ареста.

Отметим, 69-летний депутат числится советником гендиректора Сарапульского электрогенераторного завода. Он руководил им с 2004 по 2019 годы. Несколько раз избирался депутатом Госсовета Удмуртии.

В конце апреля 2023 года Мусинов оказался под домашним арестом. На заводе его задержание назвали «очередным этапом силового давления на СЭГЗ, которое началось в июле 2022 года».

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