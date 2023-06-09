Проект благоустройства Березовой рощи в Ижевске пересмотрели

В Березовой роще началось благоустройство Фото: Архив КП

В Березовой роще начался долгожданный ремонт. Но план работ пересмотрели. Благоустройство набережной на Карлутке, перенесли на 2023 год. Об этом рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов.

«Набережная (по проекту – прим. ред.) – это просто плато из досок с поручнями. Я считаю, это ни к чему. Мы спрашивали и мнение людей которые там постоянно находятся, они нас поддержали. Как именно мы будем благоустраивать эту территорию, каким функционалом наполнять – будем решать», – пояснил Ришат Ибрагимов.

Вместо этого в 2023 году сосредоточатся на более насущных проблемах парка. Полностью проложат пешеходные дорожки, сделают освещение и благоустроят родник. Открыть парк должны к концу октября.

Березовую рощу начали ремонтировать в 2022 году с ремонта лестницы. Но возникли проблемы: на участке выявили заболачивание почвы, и проект пришлось пересматривать. Открыли временный спуск, но его полноценную реконструкцию перенесли на 2023 год.

Благоустройство парка планировали разбить на семь лет, но глава Удмуртии поручил сократить этот срок до трех. Каким может стать пространство, «Комсомолка» рассказывала здесь.

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