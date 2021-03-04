Автобус №36 врезался в столб в Ижевске, пострадали 9 человек

Управление ГИБДД по УР

4 марта в Ижевске произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадали люди.

Как, когда и где?

Автобус врезался в столб в Ижевске. Фото: Кирилл

Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД по УР, ДТП произошло около 07:24 напротив дома №1 по ул. Буммашевской. Водитель маршрутного автобуса «Нефаз» №36, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач.

Отметим, за рулем находилась женщина 1983 года рождения.

Кто пострадал?

От удара сломались пассажирские кресла. Фото: МЧС по Удмуртии

Всего в автобусе находилось около 30 человек. В результате аварии 9 человек пострадали, детей среди них нет.

Пассажиры получили травмы, их увезли в больницу.

Назначена проверка

Фото: МЧС по Удмуртии

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Прокуратура Индустриального района города организовала проверку в связи с аварией, в которой пострадали люди.

- Будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медицинского осмотра, проведение контроля технического состояния транспортных средств, соблюдение лицензионных требований и условий, - говорится в сообщении ведомства.

Не первая такая авария

Напомним, что в минувшие выходные подобная авария произошла недалеко от этого места: автобус с пассажирами въехал в столб на перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской, напротив дома №1 по ул. Буммашевской.

Тогда в аварии пострадали 10 человек, одну женщину доставили в больницу с закрытым переломом грудной клетки.

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