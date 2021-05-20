«В жизни я всегда королева!»: 48-летняя ижевчанка участвует в конкурсе красоты Миссис 20/21

Анна Лыкова. Фото: личный архив героини

Ижевчанка Анна Лыкова участвует в международном конкурсе красоты и таланта Миссис 20/21. Расскажем, какой костюм она приготовила для финального дефиле, боится ли выходить на подиум и как отреагировал бывший муж на участие в конкурсе.

Стала мамой в 43 года

Почти 5 лет назад Анна стала мамой. Фото: личный архив героини

Анне 48 лет. Она родилась и живет в Ижевске. По первому образованию она педагог: работала в детском саду музыкальным руководителем. Потом получила еще одно высшее образование. Попробовала себя во флористике, занималась шитьем. Сейчас – директор рекламного агентства.

Анна в разводе, есть сын Артемий, которому скоро будет 5 лет.

«В 43 года я впервые стала мамой. Это стало главным событием в моей жизни. Был период в жизни, когда задавалась вопросом: в чем же смысл жизни? Для себя поняла, что смысл жизни в самой жизни! Что нужно наслаждаться и радоваться каждому дню, как дети, тому примером стал мой сын. Я даже музыку по-новому стала слышать, когда включала ее новорожденному сыну».

В свободное время Анна занимается йогой, шитьем и вязанием. На даче выращивает овощи, ягоды, цветы и уверяет, что печет самые вкусные блинчики!

Участие в конкурсе не бесплатно

Ижевчанка работает директором рекламного агенства.

О конкурсе красоты и таланта Миссис 20/21 Анна узнала через «Инстаграм».

«Я поняла, что главное услышать себя, следовать истинным желаниям, не загонять себя в рамки и стандарты. Не оценивать себя и других, а принять и полюбить себя такой, как есть. Поэтому конкурс, который убирает возрастные рамки и стереотипы навязанной красоты, заинтриговал меня, – рассказывает ижевчанка. – Интересно познать себя, понять и увидеть, какой я еще могу быть. Одержать победу над страхами, чтобы расправились крылья для дальнейшего полета. Выйти из зоны комфорта, расширить круг общения и обмена опытом».

Анна написала организаторам, а потом прошла собеседование. И уже 12 мая отравилась в Сочи покорять подиум.

«Участие в конкурсе платное. Никаких пластических операций себе не делала, – смеется женщина. – Только стандартные процедуры в салоне красоты. Еще я подготовила наряды для выступления на сцене и фотосессий».

Родные Анны по-разному отреагировали на участие в этом конкурсе.

«Мама, узнав об этом событии, рассказала, что на днях смотрела новости о конкурсе красоты и подумала, почему бы и ее дочке, то есть мне, не поучаствовать в нем. Получается, мы с ней на одной волне! А вот отец моего сына был не в восторге от моих планов. Но сейчас с удовольствием проводит время с Артемием».

Насыщенный распорядок

В финале Анна представит удмуртский национальный костюм

Каждый день на конкурсе насыщенный. Утром – зарядка, потом занятия по дефиле и хореографии, мастер-классы по финансам, грамотной речи, имиджу, репетиции номеров, подбор и примерка костюмов для фотосессий, съемки. Кроме этого проходят различные форумы, женщины участвуют в показах одежды и аксессуаров от дизайнеров стран-партнеров конкурса, ездят на экскурсии и общаются между собой.

«Мне все очень нравится. Раньше даже и подумать не могла, что я смогу пройти по подиуму и выступить на сцене. Пока еще рано волноваться. Несмотря на это, с нами работает профессиональный психолог».

22 мая на сайте конкурса стартует голосование, где каждый сможет отдать свой голос за ижевчанку и помочь ей выиграть титул Мисс-онлайн.

Финал конкурса состоится 27 мая. В нем участвуют 21 женщина в возрасте от 30 до 57 лет. Им предстоят дефиле в народных костюмах и одежде российских и зарубежных дизайнеров, творческие выступления. Анна представит удмуртский национальный костюм.

«Он очень красивый. Это ручная работа мастериц удмуртского дома ремесел. Думаю, это будет грандиозное шоу, ведь над ним работает профессиональный режиссер-постановщик с хореографом. Думаю ли о победе? В жизни я всегда королева! Только надо осаночку чуть поправить», - улыбается ижевчанка.

Родные Анны по-разному отреагировали на участие в этом конкурсе

ДЛЯ СПРАВКИ

Международный конкурс красоты и таланта Миссис 20/21 проходит в Сочи с 12 по 28 мая. В нем участвуют женщины в возрасте от 30 лет – жительницы России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они имеют активную жизненную позицию, собственный бизнес или работают по найму и занимаются благотворительностью.

Конкурс создан для объединения женского сообщества, для общения и взаимопомощи, дружбы, обмена знаниями, опытом в сферах женского фриланса и предпринимательства.

Победительницы получат короны, призы и подарки от партнеров и спонсоров.

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