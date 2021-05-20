Двое мужчин скончались от коронавируса в Удмуртии 20 мая

Сколько человек за сутки заболело коронавирусом в Удмуртии? Фото: freepik.com

47 человек заболели коронавирусом в Удмуртии на 20 мая. По данным регионального Оперштаба, среди заболевших 2 ребенка до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

К сожалению, скончались двое мужчин. Одному из них было 64 года, другому 66 лет.

Выздоровели и выписались 47 человек.

С начала пандемии в Удмуртии диагноз подтвердился у 33 667 жителей республики. Из них скончались 434 человека. Вылечились 30 526.

Состояние заболевших на данных момент: 55 человек в тяжелом состоянии, 392 средней степени тяжести и 2 260 в удовлетворительном.

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