Жителей Ижевска просят опознать труп мужчины со шрамом под глазом

Неопознанный мужчина. Фото: ПСО «РЕГИОН 18»

В Ижевске нашли тело неизвестного мужчины. Информацию сообщил поисково-спасательный отряд «РЕГИОН 18».

Мертвого мужчину обнаружили 17 мая 2021 года на территории Ленинского района города. У него под глазом есть шрам. Черты лица крупные, на фото видно, что также проблемы с зубами. Жителей города просят опознать мужчину.

Всех, кто может дать информацию о мужчине или его родственниках, просят позвонить по номеру горячей линии поисково-спасательного отряда +7 (951) 195-29-71 или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

Ранее стали известны подробности чудовищной трагедии: молодой человек поругался с супругой, а когда приехал мириться, застал ее с другим. Узнав об измене, мужчина схватился за нож.

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