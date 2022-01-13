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Общество13 января 2022 9:03

Лена Князева, Рита Керн, Кира Майер: как сложилась жизнь некогда известных ижевчан

Расскажем, чем они занимаются сейчас
Маша Мухина
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Кира Майер, Лена Князева, Рита Керн. Коллаж КП

Кира Майер, Лена Князева, Рита Керн. Коллаж КП

Жизнь каждого известного человека проходит несколько стадий. От незнания персоны, узнавания, пика популярности и некого забвения. Мы решили вспомнить уроженцев Ижевска, про которых мы когда-то писали очень и очень часто - расскажем, чем сейчас занимаются Евгений Гор, Рита Керн, Анастасия Чернобровина, Кира Майер, Лена Князева и Татьяна Зыкина.

Арома-мануфактура Евгения Гора

Музыкант и исполнитель Евгений Гор из Ижевска стал широко известен после того, как начал встречаться с народной певицей и телеведущей Надеждой Бабкиной. Они познакомились в 2003 году на конкурсе молодых исполнителей: Евгению тогда было 23 года, Надежде Георгиевне – 53.

Евгению сейчас 41 год, он продолжает петь и гастролировать, недавно принял участие в программе «3 аккорда». Кроме того, он активно занимается бизнесом. У него собственная арома-мануфактура, где производят ароматические масла, свечи. Которые, кстати, весьма популярны среди звезд российского шоу-бизнеса.

Евгений Гор. Фото: @evgeni_gor

Евгений Гор. Фото: @evgeni_gor

С Надеждой Бабкиной они тоже вместе – летом она опровергала слухи о расставании, а перед новогодними праздниками активно рекламировала его магазины.

А еще недавно Гор сделал себе операцию по пересадке волос и по исправлению перегородки носа.

Надежда Бабкина и Евгений Гор, скриншот с видео @ngbabkina

Надежда Бабкина и Евгений Гор, скриншот с видео @ngbabkina

Такая же большая грудь Риты Керн

Рита Керн – некогда известная, с 8 номером груди участница реалити-шоу «Дом-2», дочь священника – продолжает искать свою любовь. Она путешествует по миру, выкладывает стори в своем инстаграме, где рассказывает, например, как у нее украли телефон на вокзале в Венеции.

Рита Керн. Фото: @mrs.ritakern

Рита Керн. Фото: @mrs.ritakern

Недавно ей предложили поступить в университет в Италии, но девушка отказалась – она считает, что диплом будет пылится на полке. Вместо этого она взяла кредит на квартиру, а еще мечтает о винных курсах и курсах по живописи. Кстати, грудь у нее такая же большая. Очень большая.

Рита Керн. Фото: @mrs.ritakern

Рита Керн. Фото: @mrs.ritakern

Анастасия Чернобровина и ее документальные фильмы

Уроженка столицы Удмуртии Анастасия Чернобровина до сих пор работает ведущей программы «Утро России» на канале Россия 1. Кроме этого журналистка снимает собственные документальные фильмы о разных странах мира.

Анастасия Чернобровина, скриншот с программы «Утро России»

Анастасия Чернобровина, скриншот с программы «Утро России»

В 2014 году она вышла замуж за ландшафтного дизайнера. В 2017 году, когда ей было 40 лет, она родила сына Артемия. В 2015 году стала лауреатом премии «ТЭФИ».

Татьяна Зыкина устраивает квартирники

Татьяна Зыкина родилась в 1981 году в Ижевске. Работала журналистом, вела передачи на радио и параллельно писала песни. В 2008 году она переехала в Москву. Выпустила четыре альбома, много гастролировала по России. Тогда ее называли «новой Земфирой» и «последней надеждой российской поп-рок-сцены».

Татьяна Зыкина. Фото: vk.com/tzykina

Татьяна Зыкина. Фото: vk.com/tzykina

Сейчас Татьяна продолжает активно выступать на разных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, дает акустические концерты и устраивает квартирники. Певица замужем, у нее уже 2 детей.

Татьяна Зыкина. Фото: vk.com/tzykina

Татьяна Зыкина. Фото: vk.com/tzykina

Откровенные снимки Киры Майер

Инстаграм-модель из Сарапула Кира Майер (настоящее имя Даша Цветкова) прославилась своими откровенными снимками в социальных сетях, участием в различных программах на ТВ (например, она искала свою любовь в программе «Давайте поженимся» (16+) и рассказывала Андрею Малахову, как привлечь богатых мужчин), а также своими встречами с правоохранительными органами – девушка даже получила реальный срок в колонии-поселении.

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

В конце 2020 года Кира представила на суд публики свой трек «Живаго».

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

Сейчас в жизни Киры ничего не поменялось: она не замужем, у нее большие грудь, губы и ресницы, в соцсетях откровенные фото в купальниках и нижнем белье, снимки и сторис из путешествий. Кстати, теперь она блондинка.

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

Кира Майер. Фото: @mayer_kirochka

Новый трек Лены Князевой

В 2011 году певицу Лену Князеву из Ижевска (она родилась здесь и жила до 4 лет) называли одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса в стране. Она записывала песни одну за другой, фотографировалась для украинского варианта легендарного журнала для мужчин Playboy, снималась в разных фильмах.

Лена Князева. Фото: vk.com/knyazevaofficial

Лена Князева. Фото: vk.com/knyazevaofficial

В 2018 году Лена победила в реалити-шоу «Инстаграмщицы» на канале «Пятница». Сейчас она продолжает свою певческую карьеру: в 2020 году вышел пятый по счету альбом «Пьяное Piano», а в 2021 году – еще один альбом под псевдонимом BELKA «Sexinger». В конце 2021 году она представила публике новый и, как она сама о нем говорит, скандальный трек «Мало кофеина».

Лена Князева. Фото: vk.com/knyazevaofficial

Лена Князева. Фото: vk.com/knyazevaofficial

Кроме этого, у певицы своя линия ювелирных украшений и парфюма. Лена воспитывает 3-летнего сына Мэтью: она всячески пытается научить говорить по-русски, но он все равно предпочитает говорить по-английски.

Общество: ВОПРОС ДНЯЖители Удмуртии