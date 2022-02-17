ТОП-13 раритетных авто, которые можно купить в Ижевске

Фото: avito.ru

Сегодня в нашей подборке раритетные автомобили, с историей, которые продают в Ижевске. Список составили от самых молоденьких машин до настоящих динозавров. Смотрим, прицениваемся, выбираем.

Красная «Таврия»

Фото: avito.ru

Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» выпущен в 2003 году. Владелец уверяет, что он не гнилой, на хорошем ходу, есть сигнализация и музыка. Авто можно прикупить за 33 000 рублей.

Белая «Волга»

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

ГАЗ-31029 1996 года выпуска в рабочем состоянии, эксплуатировался в деревне. Можно слушать крутой музончик с автомагнитолы на четырех колонках в салоне. Бонус – шикарные накидки в цвете бордо, комплект летней резины на родных дисках и светодиодные противотуманные фары. Цена – 44 000 рублей.

Белая Mazda

Фото: avito.ru

Белая Mazda-626 была выпущена в 1989 году и «отбегала» 250 000 км. Как пишет сам владелец, авто в очень противоречивом состоянии: не хрустит подвеска, не работает люк, нет жуков, днище так себе, закис стартер. Но! Тормоза есть. С осени 2021 года стоит в гараже. И посмотрите на фото – как же ее любит владелец. Ласточку можно купить за 35 000 рублей.

Фото: avito.ru

Синий «Москвич»

Фото: avito.ru

Почти новенький ИЖ Москвич-412 (1988 года выпуска) продается за 37 000 рублей. Последние 10 лет заводился только для профилактики. Все детали родные вплоть до заводского приемника. Кузов практически в идеальном состоянии.

Дешевая «Шестерка»

Фото: avito.ru

Машина ВАЗ-2106 выпущена в 1986 году. Пробег – 99 999 км (красивая цифра). Всего 3 владельца, не битая, синяя, в хорошем состоянии. А цена-то какая привлекательная – всего 28 000 рублей. Искусственная шуба стоит и то дороже.

Серая «Девятка»

Фото: avito.ru

ВАЗ-2109 1987 года выпуска. Машина «отбегала» 150 000 км, запускается, передвигается, есть зимняя резина, нет АКБ. Документы чистые, ограничений нет. И плюшечка – зеркальный государственный номер 404. Цена кстати тоже привлекательная – 26 000 рублей.

Желтый «Запорожец»

Фото: avito.ru

Легендарный ЗАЗ-968 1981 года рождения. Ярко-желтый красавчик – не битый, но с жизненными «коцками» (так написано в объявлении), с пробегом в 20 000 км на полном ходу – может стать вашим верным другом за 40 000 рублей.

Зеленое «Комби» 1979 года

Фото: avito.ru

Машина ИЖ-2125 1979 года выпуска в рабочем состоянии продается за 34 000 рублей. Пробег – 46 тысяч км, по ПТС числится всего один владелец. Авто не битое, базовая комплектация, цвет – зеленый.

Крутой советский внедорожник

Фото: avito.ru

Советский микролитражный легковой автомобиль повышенной проходимости ЛуАЗ-969 или по-другому «Волынь» выпущен в 1977 году. У него был всего один владелец, и эксплуатировался он только летом. Двигатель – 4-х цилиндровый V-образный карбюраторный. Есть понижающая передача вперед. Заводится и ездит хорошо. Недавно установлены новые свечи зажигания, заменено трансмиссионное масло в колесных редукторах. Есть техпаспорт, номера и учет СССР. Покупаем за 69 000 рублей!

Белый ВАЗ 2101

Фото: avito.ru

Симпатичный ВАЗ-2101 сделан в 1977 году, с пробегом в 86 573 км, на полном ходу и в хорошем состоянии можно купить за 35 000 рублей.

Легендарная «Копейка»

Фото: avito.ru

Синий ВАЗ 2101 выпущен в 1973 году. Пробег 150 000 км, в хорошем состоянии, с базовой комплектацией. Вложений не требует. ТО пройден в сервисе. Ценность «Копейки» 37 000 рублей.

ГАЗ-69

Фото: avito.ru

И внимание: продается один из первых советских внедорожников ГАЗ 69 1964 года выпуска. Пятиместный, зеленый, не битый, на ходу, в оригинальном состоянии, но без документов. Цена – 50 000 рублей.

«Москвич» 1963 года

Фото: avito.ru

«Москвич» 403 произведен в 1963 году. Не битый, с механической коробкой передач, с объемом двигателя 1,4 л. Нужно прокачать тормоза, сцепление и глянуть проводку – машина нормально заводится, садись и езжай, что называется. Есть даже документы нового образца и запасной двигатель. Продают красотку за 45 000 рублей.

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