Пыточная, апартаменты «Чайковский» и африканская студия: ТОП дорогих квартир на сутки в Ижевске

«Горячая» квартира в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Приехали в Ижевск и не знаете, где остановиться? Хотите отдохнуть в хорошей квартире? «Комсомолка» подобрала отличные варианты в столице Удмуртии, которые можно снять на сутки. Правда, ценник у них весьма нескромный.

1. SilverHome (СильверХоум)

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

В этой «горячей» квартире вы найдете огромную кровать, зеркальную стену с подсветкой, распорки и качели для взрослых игр, тропический душ. О! Это же райский уголок и место силы!

Цена: 2 950 руб. за сутки

Где: напротив администрации Ленинского района

2. Студия в африканском стиле

Квартира на сутки в Ижевке. Фото airbnb.ru

В студии, дизайн которой выполнен в африканском стиле, найдете три спальных места, телевизор, кондиционер, постеры с африканцами и яркие акценты.

Цена: 3 300 руб. за сутки

Где: в Октябрьском районе

3. Апартаменты с тропическими листьями

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Большая кровать около панорамного окна в пол, итальянская посуда, виды на пруд – все это найдете в квартире-студии в 36 квадратов.

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Цена: 3 300 руб.* за сутки

Где: 9 этаж ЖК OceanCity (Оушен Сити).

4. Квартира со стеной из травы

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: avito.ru

Квартира, переделанная из однокомнатной в двушку. Здесь есть стена из травы, небольшая кухонька и, конечно, большая кровать. Кстати, за курение – штраф.

Цена: 3 500 руб. в сутки.

Где: 8 этаж ЖК ECO Life Весна (ЭКО Лайф).

5. Двухэтажные апартаменты

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Здесь есть спальня с кроватью, отдельная комната с манежем для детей, просторная гостиная с мягким диваном, бассейн и даже сауна!

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Цена: 3 900 руб.* за сутки

Где: недалеко от центра города, в Восточном поселке

6. Апартаменты с зеленой стеной

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Светлая квартира с большой двуспальной кроватью и акцентной зеленой стеной.

Цена: 3 999 руб.* за сутки

Где: ЖК «Колизей»

7. Апартаменты «На Пушкинской, 183»

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com

Апартаменты с 2 спальнями, гостиным уголком и комнатой с ванной порадуют даже требовательного квартиросъемщика. Здесь есть кухня с посудомоечной машиной и микроволновкой.

Цена: 4 500 руб. за сутки

Где: ул. Пушкинская, 183

8. Студия в стиле лофт

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

В студии с дизайнерским ремонтом есть кожаный диван, большая кровать с ортопедическим матрасом и ванна, отделенная от комнаты стеклянными дверцами.

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Цена: 4 950 руб.* за сутки

Где: в Октябрьском районе, недалеко от парка Кирова и зоопарка

9. Красная комната

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Это особенная квартира с яркими цветовыми акцентами. Здесь есть кровать, большая ванная, красное кожаное кресло и красная кожаная стена. А для проведения незабываемого свидания приготовлены цепи, веревки и плетки. Ух!

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru

Цена: 4 950 руб.* за сутки

Где: в Металлурге

10. Апартаменты «Чайковский»

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com

Это самая дорогая квартира в обзоре. Студия в 38 квадратов выполнена в классическом стиле: камин и удобное кресло около него, кровать на подиуме, круглый стол у окна, паркетный пол, красивый вид на Александро-Невский собор. Бюстики Чайковского, конечно же, прилагаются.

Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com

Цена: за 5 040 руб. в сутки

Где: на ул. Красной, в центре Ижевска

*все цены указаны без дополнительных сборов

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