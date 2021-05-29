Пыточная, апартаменты «Чайковский» и африканская студия: ТОП дорогих квартир на сутки в Ижевске

«Горячая» квартира в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Приехали в Ижевск и не знаете, где остановиться? Хотите отдохнуть в хорошей квартире? «Комсомолка» подобрала отличные варианты в столице Удмуртии, которые можно снять на сутки. Правда, ценник у них весьма нескромный.
1. SilverHome (СильверХоум)
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
В этой «горячей» квартире вы найдете огромную кровать, зеркальную стену с подсветкой, распорки и качели для взрослых игр, тропический душ. О! Это же райский уголок и место силы!
Цена: 2 950 руб. за сутки
Где: напротив администрации Ленинского района
2. Студия в африканском стиле
Квартира на сутки в Ижевке. Фото airbnb.ru
В студии, дизайн которой выполнен в африканском стиле, найдете три спальных места, телевизор, кондиционер, постеры с африканцами и яркие акценты.
Цена: 3 300 руб. за сутки
Где: в Октябрьском районе
3. Апартаменты с тропическими листьями
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Большая кровать около панорамного окна в пол, итальянская посуда, виды на пруд – все это найдете в квартире-студии в 36 квадратов.
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Цена: 3 300 руб.* за сутки
Где: 9 этаж ЖК OceanCity (Оушен Сити).
4. Квартира со стеной из травы
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: avito.ru
Квартира, переделанная из однокомнатной в двушку. Здесь есть стена из травы, небольшая кухонька и, конечно, большая кровать. Кстати, за курение – штраф.
Цена: 3 500 руб. в сутки.
Где: 8 этаж ЖК ECO Life Весна (ЭКО Лайф).
5. Двухэтажные апартаменты
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Здесь есть спальня с кроватью, отдельная комната с манежем для детей, просторная гостиная с мягким диваном, бассейн и даже сауна!
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Цена: 3 900 руб.* за сутки
Где: недалеко от центра города, в Восточном поселке
6. Апартаменты с зеленой стеной
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Светлая квартира с большой двуспальной кроватью и акцентной зеленой стеной.
Цена: 3 999 руб.* за сутки
Где: ЖК «Колизей»
7. Апартаменты «На Пушкинской, 183»
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com
Апартаменты с 2 спальнями, гостиным уголком и комнатой с ванной порадуют даже требовательного квартиросъемщика. Здесь есть кухня с посудомоечной машиной и микроволновкой.
Цена: 4 500 руб. за сутки
Где: ул. Пушкинская, 183
8. Студия в стиле лофт
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
В студии с дизайнерским ремонтом есть кожаный диван, большая кровать с ортопедическим матрасом и ванна, отделенная от комнаты стеклянными дверцами.
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Цена: 4 950 руб.* за сутки
Где: в Октябрьском районе, недалеко от парка Кирова и зоопарка
9. Красная комната
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Это особенная квартира с яркими цветовыми акцентами. Здесь есть кровать, большая ванная, красное кожаное кресло и красная кожаная стена. А для проведения незабываемого свидания приготовлены цепи, веревки и плетки. Ух!
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: airbnb.ru
Цена: 4 950 руб.* за сутки
Где: в Металлурге
10. Апартаменты «Чайковский»
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com
Это самая дорогая квартира в обзоре. Студия в 38 квадратов выполнена в классическом стиле: камин и удобное кресло около него, кровать на подиуме, круглый стол у окна, паркетный пол, красивый вид на Александро-Невский собор. Бюстики Чайковского, конечно же, прилагаются.
Квартира на сутки в Ижевке. Фото: booking.com
Цена: за 5 040 руб. в сутки
Где: на ул. Красной, в центре Ижевска
*все цены указаны без дополнительных сборов
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