ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, которые сейчас продаются

Люстра висит на террасе одной из квартир на ул. Родниковой в Ижевске Фото: с сайта объявлений "Авито".

«Комсомолка» собрала ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, цена которых начинается от 15 млн рублей. Объявления сопровождаются реальными картинками дизайн-проектов.

ТРИ БАЛКОНА И ВИД НА ПРУД

Адрес: ул. Максима Горького

Площадь: 100 кв. м., 3 комнаты

Цена: 15 390 000 руб.

Открывает наш список двухуровневая квартира с выходом на две стороны света. В ней уместились три балкона, лестничные ступени из сосны, одного витражное окно, много стекла и бело-серых оттенков, а вместо радиаторов установлены конвекторы.

Кстати, хозяева квартиры оставляют всю обстановку будущим владельцам.

Зона кухни-гостиной высотой 5 м Фото: с сайта объявлений "Авито".

Спальня на второй уровне Фото: с сайта объявлений "Авито".

Вся техника новая Фото: с сайта объявлений "Авито".

Ремонт выполнен 5 месяцев назад Фото: с сайта объявлений "Авито".

Квартира расположена на 14 этаже Фото: с сайта объявлений "Авито".

САУНА И БИЛЬЯРДНАЯ

Адрес: ул. Холмогорова

Площадь: 225 кв. м., 5 комнат

Цена: 15 599 000 руб.

Бильярдная, немецкая сауна, постирочная, водонагреватель, два больших холодильника и один маленький, две микроволновки, посудомоечная машина и сразу шесть кондиционеров наполняют квартиру неподалеку от гимназии № 83 и лицея № 86.

Как указано в объявлении, ремонт в квартире дизайнерский, и за отдельную плату можно купить итальянскую мебель.

Вся техника остается новым владельцам Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бильярдный стол 11 футов Фото: с сайта объявлений "Авито".

Итальянская мебель для спальни идет за отдельную плату Фото: с сайта объявлений "Авито".

ГИДРОМАССАЖ В ВАННОЙ И ОТДЕЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ

Адрес: ул. 50 лет Пионерии

Площадь: 150 кв. м., 5 комнат

Цена: 16 900 000 руб.

Эта квартира в светлых тонах разместилась на мансардном седьмом этаже. Панорамное остекление открывает вид на ижевский пруд. Здесь есть две просторные детские комнаты, два санузла, спальня на верхнем ярусе, гардеробная, гидромассаж в ванной и отдельная комната для велосипедов и колясок. Все освещение диодное, с итальянскими светильниками.

Хозяева дополнительно оставляют технику (кондиционеры, холодильники, варочную поверхность и другое).

Продается большая квартира на мансардном этаже Фото: с сайта объявлений "Авито".

Спальня на втором ярусе Фото: с сайта объявлений "Авито".

Место для работы и учебы Фото: с сайта объявлений "Авито".

Детская комната Фото: с сайта объявлений "Авито".

Вторая детская комната Фото: с сайта объявлений "Авито".

Ванна с гидромассажем Фото: с сайта объявлений "Авито".

Вид на пруд Фото: с сайта объявлений "Авито".

МОЖНО ОБОРУДОВАТЬ СВОЮ ТЕРРАСУ

Адрес: ул. Советская

Площадь: 180 кв. м., 3 комнаты

Цена: 16 900 000 руб.

Четвертое место занимает двухуровневая квартира с трехметровыми потолками. Кованая лестница ведет на второй этаж. Также будущие жильцы могут оборудовать собственную террасу.

В объявлении отдельно прописана тишина Советской улицы и ностальгия, которая она вызывает у горожан старшего поколения.

Просторная спальня Фото: с сайта объявлений "Авито".

Окна выходят как на улицу, так и во двор Фото: с сайта объявлений "Авито".

Квартира двухуровневая Фото: с сайта объявлений "Авито".

Второй уровень Фото: с сайта объявлений "Авито".

Кухня Фото: с сайта объявлений "Авито".

ПОТОЛКИ – 3,6 МЕТРА

Адрес: ул. 10 лет Октября

Площадь: 180 кв. м., 4 комнаты

Цена: 17 500 000 руб.

Квартира в классическом стиле находится на 6 этаже (последнем) ЖК «Октябрьский». Выходит на три стороны света. В объявлении указано, что квартира полностью готова для проживания новых владельцев – в ней выполнен качественный и дорогой ремонт, поэтому она не требует дополнительных вложений.

Владельцы квартиры добавляют, что за дополнительную стоимость можно купить два машино-места в подземном паркинге.

На одном этаже расположены всего три квартиры Фото: с сайта объявлений "Авито".

Квартира полностью готова к проживанию Фото: с сайта объявлений "Авито".

Кухня с высокими потолками Фото: с сайта объявлений "Авито".

В квартире есть несколько санузлов Фото: с сайта объявлений "Авито".

4 ЛОДЖИИ И СВОЙ МУСОРОПРОВОД

Адрес: ул. Родниковая

Площадь: 240 кв. м., 5 комнат

Цена: 17 800 000 руб.

Авторы объявления уверяют, что квартира расположена в одном из лучших домов Ижевска. Высота потолков 2,7 м. Фактически в квартире 6 комнат, хозблок с мусоропроводом, четыре лоджии, витражные окна и панорамный вид на город, пруд и церковь.

Владельцы квартиры отмечают, что частично оставят мебель, люстры и кухонный гарнитур.

Хрустальная люстра на террасе Фото: с сайта объявлений "Авито".

Большая гостиная Фото: с сайта объявлений "Авито".

В квартире есть четыре спальни Фото: с сайта объявлений "Авито".

В квартире две ванные комнаты Фото: с сайта объявлений "Авито".

Мебель частично останется новым хозяевам Фото: с сайта объявлений "Авито".

Спальное место с видом на город Фото: с сайта объявлений "Авито".

КВАРТИРА С ДВУМЯ ОТКРЫТЫМИ ТЕРРАСАМИ И ТРЕНАЖЕРКОЙ

Адрес: ул. 10 лет Октября

Площадь: 297,5 кв. м., 6 комнат

Цена: 25 000 000 руб.

Седьмое и самое дорогое место – еще одна квартира в ЖК «Октябрьский». В ней есть две открытые террасы и две лоджии. Квартира одна на этаже, полностью обустроена. Есть панорамное остекление, окна выходят на 4 стороны света, усиленная шумо- и теплоизоляция по всему периметру. Отдельно в квартире есть бильярдная, кабинет, тренажерная и бытовые комнаты, биокамин, барная зона, теплые полы и многое другое для комфортного проживания.

В объявлении отмечают, что в квартире установлены системы пожаротушения, дымоудаления с оповещением, кондиционирование. Материалы отделки, техника и мебель европейского качества и производителей. Есть подземный паркинг.

Площадь кухни: 30.8 м кв Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бильярдная и кабинет Фото: с сайта объявлений "Авито".

В квартире есть два санузла... Фото: с сайта объявлений "Авито".

... и сауна Фото: с сайта объявлений "Авито".

Открытая терраса Фото: с сайта объявлений "Авито".

Площадь без учета террас и лоджий - 257,8 кв м Фото: с сайта объявлений "Авито".

Квартира одна на этаже Фото: с сайта объявлений "Авито".

Барная зона Фото: с сайта объявлений "Авито".

Вид из окон: на улицу и во двор Фото: с сайта объявлений "Авито".

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