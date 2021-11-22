ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, которые сейчас продаются

Люстра висит на террасе одной из квартир на ул. Родниковой в Ижевске
Фото: с сайта объявлений "Авито".
«Комсомолка» собрала ТОП-7 дорогих квартир Ижевска, цена которых начинается от 15 млн рублей. Объявления сопровождаются реальными картинками дизайн-проектов.
ТРИ БАЛКОНА И ВИД НА ПРУД
Адрес: ул. Максима Горького
Площадь: 100 кв. м., 3 комнаты
Цена: 15 390 000 руб.
Открывает наш список двухуровневая квартира с выходом на две стороны света. В ней уместились три балкона, лестничные ступени из сосны, одного витражное окно, много стекла и бело-серых оттенков, а вместо радиаторов установлены конвекторы.
Кстати, хозяева квартиры оставляют всю обстановку будущим владельцам.
Зона кухни-гостиной высотой 5 м
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Спальня на второй уровне
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Вся техника новая
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Ремонт выполнен 5 месяцев назад
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Квартира расположена на 14 этаже
Фото: с сайта объявлений "Авито".
САУНА И БИЛЬЯРДНАЯ
Адрес: ул. Холмогорова
Площадь: 225 кв. м., 5 комнат
Цена: 15 599 000 руб.
Бильярдная, немецкая сауна, постирочная, водонагреватель, два больших холодильника и один маленький, две микроволновки, посудомоечная машина и сразу шесть кондиционеров наполняют квартиру неподалеку от гимназии № 83 и лицея № 86.
Как указано в объявлении, ремонт в квартире дизайнерский, и за отдельную плату можно купить итальянскую мебель.
Вся техника остается новым владельцам
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Бильярдный стол 11 футов
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Итальянская мебель для спальни идет за отдельную плату
Фото: с сайта объявлений "Авито".
ГИДРОМАССАЖ В ВАННОЙ И ОТДЕЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
Адрес: ул. 50 лет Пионерии
Площадь: 150 кв. м., 5 комнат
Цена: 16 900 000 руб.
Эта квартира в светлых тонах разместилась на мансардном седьмом этаже. Панорамное остекление открывает вид на ижевский пруд. Здесь есть две просторные детские комнаты, два санузла, спальня на верхнем ярусе, гардеробная, гидромассаж в ванной и отдельная комната для велосипедов и колясок. Все освещение диодное, с итальянскими светильниками.
Хозяева дополнительно оставляют технику (кондиционеры, холодильники, варочную поверхность и другое).
Продается большая квартира на мансардном этаже
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Спальня на втором ярусе
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Место для работы и учебы
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Детская комната
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Вторая детская комната
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Ванна с гидромассажем
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Вид на пруд
Фото: с сайта объявлений "Авито".
МОЖНО ОБОРУДОВАТЬ СВОЮ ТЕРРАСУ
Адрес: ул. Советская
Площадь: 180 кв. м., 3 комнаты
Цена: 16 900 000 руб.
Четвертое место занимает двухуровневая квартира с трехметровыми потолками. Кованая лестница ведет на второй этаж. Также будущие жильцы могут оборудовать собственную террасу.
В объявлении отдельно прописана тишина Советской улицы и ностальгия, которая она вызывает у горожан старшего поколения.
Просторная спальня
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Окна выходят как на улицу, так и во двор
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Квартира двухуровневая
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Второй уровень
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Кухня
Фото: с сайта объявлений "Авито".
ПОТОЛКИ – 3,6 МЕТРА
Адрес: ул. 10 лет Октября
Площадь: 180 кв. м., 4 комнаты
Цена: 17 500 000 руб.
Квартира в классическом стиле находится на 6 этаже (последнем) ЖК «Октябрьский». Выходит на три стороны света. В объявлении указано, что квартира полностью готова для проживания новых владельцев – в ней выполнен качественный и дорогой ремонт, поэтому она не требует дополнительных вложений.
Владельцы квартиры добавляют, что за дополнительную стоимость можно купить два машино-места в подземном паркинге.
На одном этаже расположены всего три квартиры
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Квартира полностью готова к проживанию
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Кухня с высокими потолками
Фото: с сайта объявлений "Авито".
В квартире есть несколько санузлов
Фото: с сайта объявлений "Авито".
4 ЛОДЖИИ И СВОЙ МУСОРОПРОВОД
Адрес: ул. Родниковая
Площадь: 240 кв. м., 5 комнат
Цена: 17 800 000 руб.
Авторы объявления уверяют, что квартира расположена в одном из лучших домов Ижевска. Высота потолков 2,7 м. Фактически в квартире 6 комнат, хозблок с мусоропроводом, четыре лоджии, витражные окна и панорамный вид на город, пруд и церковь.
Владельцы квартиры отмечают, что частично оставят мебель, люстры и кухонный гарнитур.
Хрустальная люстра на террасе
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Большая гостиная
Фото: с сайта объявлений "Авито".
В квартире есть четыре спальни
Фото: с сайта объявлений "Авито".
В квартире две ванные комнаты
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Мебель частично останется новым хозяевам
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Спальное место с видом на город
Фото: с сайта объявлений "Авито".
КВАРТИРА С ДВУМЯ ОТКРЫТЫМИ ТЕРРАСАМИ И ТРЕНАЖЕРКОЙ
Адрес: ул. 10 лет Октября
Площадь: 297,5 кв. м., 6 комнат
Цена: 25 000 000 руб.
Седьмое и самое дорогое место – еще одна квартира в ЖК «Октябрьский». В ней есть две открытые террасы и две лоджии. Квартира одна на этаже, полностью обустроена. Есть панорамное остекление, окна выходят на 4 стороны света, усиленная шумо- и теплоизоляция по всему периметру. Отдельно в квартире есть бильярдная, кабинет, тренажерная и бытовые комнаты, биокамин, барная зона, теплые полы и многое другое для комфортного проживания.
В объявлении отмечают, что в квартире установлены системы пожаротушения, дымоудаления с оповещением, кондиционирование. Материалы отделки, техника и мебель европейского качества и производителей. Есть подземный паркинг.
Площадь кухни: 30.8 м кв
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Бильярдная и кабинет
Фото: с сайта объявлений "Авито".
В квартире есть два санузла...
Фото: с сайта объявлений "Авито".
... и сауна
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Открытая терраса
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Площадь без учета террас и лоджий - 257,8 кв м
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Квартира одна на этаже
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Барная зона
Фото: с сайта объявлений "Авито".
Вид из окон: на улицу и во двор
Фото: с сайта объявлений "Авито".
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