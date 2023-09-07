Лепс обожает анекдоты, Тимати любит простые макарошки, Клава Кока стала взрослой: Павел Баженов из Удмуртии раскручивает звезд эстрады

Павел Баженов. Фото: предоставлено героем

«Лепс обожает анекдоты, Тимати ест обычные макарошки, Клава Кока становится взрослой», – в записной книжке 36-летнего Павла Баженова из Глазова есть номера почти всех звезд современной эстрады. Уже несколько лет он делает обычных людей мегапопулярными певцами и певицами, шоуменами и блогерами. Его история на «КП – Ижевск».

Павел Баженов и Тимати. Фото: предоставлено героем

Из Глазова к Тимати в Москву

Павел окончил школу № 15 в Глазове и уехал в Москву. Никуда в столице поступить не удалось, поэтому он вернулся в родной город и поступил в колледж. Отучился год, взял академический отпуск и снова уехал уже в Санкт-Петербург, вслед за своей любимой женой Юлией – та училась там на режиссера.

В Питере Павел поступил в университет. Чтобы выжить в северной столице, подрабатывал охранником, а потом устроился в фирму, которая занималась созданием и продвижением сайтов.

«В те времена это был космос какой-то: рунет только-только развивался. Ты звонил по телефонам с желтых страниц огромных каталогов фирм, объяснял взрослым людям, которые работали только с газетами, радио и с телевидением, что такое вообще сайт и для чего он им нужен. Но именно тогда я понял, что этим мне нравится заниматься, что будущее именно за интернет-маркетингом. Я быстро вырос до руководителя отдела продаж, позже стал коммерческим директором. А потом фирма решила открыть офис в Москве, и мы с женой буквально за день собрались и переехали в столицу», – вспоминает Павел.

Павел Баженов в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Потом грянул кризис, все бюджеты, которые компании тратили на маркетинг, «схлопнулись». Офис закрылся, и Павел перешел на новую работу, где занимался продвижением интернет-магазинов.

«Но где-то в глубине души меня всегда, еще со времен Глазова, где я подрабатывал диджеем, манили красная дорожка, дорогие машины, популярность и звезды. Я смотрел МУЗ-ТВ, смотрел клипы и мечтал. В какой-то из дней я увидел новость, что Тимати открывает бутик, где продавался мерч и одежда его бренда. Попытался найти их в поисковике, не смог. Тогда написал им письмо и предложил бесплатно продвинуть их сайт. На следующий день мне ответили, пригласили в офис».

Так Павел начал работать в продюсерской компании Black Star – детище популярного рэп-исполнителя Тимати.

«Я сидел в коридоре, вместе с секретарем, и занимался продвижением их сайтов. Быстро стал смм-менеджером, потом руководителем интернет-магазина, позже руководителем отдела интернет-маркетинга. А потом стал директором по маркетингу и рекламе Black Star, начал продвигать артистов».

Павел около 10 лет работал в Black Star Фото: Мария Бакланова

Абсолютно адекватный Тимати

Ловелас, скандалист, агрессивный гопник и любитель «дорого-богато» – такая репутация у Тимати. По крайней мере, была раньше. Но такой ли он на самом деле?

«Абсолютно нет. Интеллигентный, взрослый – ему уже 40 лет – бизнесмен. За 10 лет работы при мне не было ни одной ситуации, даже при встрече супер-неадекватных фанатов, когда что-то случилось или пошло не так. И каким бы он ни был на экране, он абсолютно адекватный в жизни. Да, на встречах, на публике он может включать образ того самого Тимати, но в кругу друзей он Тимур Юнусов, который обожает смеяться и прикалываться», – уверяет Паша.

Павел продолжает работать с Тимати. Фото: предоставлено героем

Те, кто с ним хочет работать, кто договаривается о съемках, боятся его райдера – мол, тот запросит личный самолет, золотой унитаз и пиццу из самой Италии. Нет, нет и еще раз нет, смеется Павел Баженов

«Когда я присылаю райдер, где просто прописаны бизнес-класс в самолете и представительская машина, то все удивляются. Когда он снимается в рекламе, то спокойно обедает там же, где остальные участники съемок. Ест ту же картошечку, макарошки и котлетки. Он абсолютно простой человек, который ест обычную еду. У нас были случаи, когда мы приезжали на съемки и нас встречали на «десятках» – ну и что? Бывает, что-то где-то ломается. И никакой истерики не было – сели и поехали».

Павел и Тимати. Фото: предоставлено героем

Клава Кока стала взрослой

В 2015 году проект лейбла Black Star «Молодая кровь», задача которого была найти в стране молодых талантливых артистов и раскрутить их, вышел в последний раз. Тогда одним из членов жюри, который давал зеленый свет в мир шоу бизнеса никому не известным ребятам, помогал им раскрутиться, был Павел Баженов.

Клава Кока и Егор Крид. Фото: vk.com/klavdiacoca

Среди участников проекта была юная Клава Кока. Это сейчас она на пике популярности, а тогда ее часто критиковали и говорили, что она как певица вообще никуда не годится.

«На нашем проекте она всем нравилась, но в нее никто не верил, – говорит Павел. – Никто не понимал, что с ней делать – она была слишком юна. А это значит, что ее аудитория была бы еще младше. А это определенные сложности. Раскрутка артистов – это бизнес. Это вложение средств и получение их в кратном размере обратно. У нас был отработанный кейс по монетизации Егора Крида, и его можно было бы применить и к Клаве. Но из-за возраста она не могла бы ездить на концерты, ее чек был бы ниже и т. д. и т. п. Но, несмотря на это, я «топил» за нее, долго убеждал, что мы сможем сделать из нее звезду».

Тогда был период, когда только-только появлялись блогеры, никакого ТикТока тогда еще не было. И Павел говорил своим коллегам по Black Star: нужно занять эту нишу – сначала сделать из нее блогера, а потом уже певицу.

«К тому же у нее был классный творческий базис: она играла на нескольких инструментах, сама писала – в общем, полноценный артист, которого сади в студию, и он будет каждый день выдавать тебе по песне. В итоге мы подписали с Клавой договор. Первый год пробовали разные песни, смотрели, что заходит, а что нет. В какой-то момент одна из песен выстрелила, начались коллаборации с популярными артистами. Теперь Клава Кока, в принципе, певица № 1 в стране».

Клава Кока Фото: vk.com/klavdiacoca

Павел, который уже не работает на Black Star, все еще общается и дружит с ней.

«Клава поменялась. Она стала взрослой, ее творчество изменилось. Она прекрасно понимает, куда она идет. Сейчас Клава Кока – самый популярный артист на этом лейбле, они вместе зарабатывают максимальное количество денег. Но, возможно, скоро Клава устанет – и физически, и морально», – уверяет Павел.

Заработок до 10 млн на одной песне

Сейчас раскрутить начинающего артиста гораздо проще. 5-7 лет назад нужно было знать радиоведущих, программных директоров, ведущих на радио, на телевидении и в прессе. Со всеми дружить, отправлять подарки, давать первыми послушать демоверсии песен. Сейчас интернет, соцсети развились настолько, что можно сочинить какую-нибудь песенку, выложить, например, в ТикТоке, и она станет мемом и завирусится, и все – ты звезда!

«Таких называют артистами одной песни. И дальше, если у них нет менеджмента, если следующие их песенки не залетят, то они просто пропадают. Вспомните, когда все блогеры резко начали петь, они быстро стали популярными, но и так же быстро исчезли. 3-4 года назад артист, чей трек висел хотя бы неделю в ТОП-10 на Apple Music, Spotify, ВКонтакте, в среднем зарабатывал от 5 до 10 млн рублей на одной песне. Но поскольку за ними не стояло каких-то профессионалов, которые правильно эти деньги вкладывали, ограждали их от свалившейся славы, у них рвало башню и начинались проблемы», – рассказывает Павел.

Павел Баженов коллекционирует таланты Фото: Мария Бакланова

Лепс – классный!

Павел Баженов, будучи в Black Star, кроме Клавы Коки работал с Тимати, с Егором Кридом, с Мотом, L'One, Джиганом и др. Уже 2,5 года он строит свой бизнес, является инвестором, директором по рекламе у Тимати, осуществляет коммерческие проекты с интеграцией звезд в рекламу, работает с блогерами-миллионниками.

«И почти все очень адекватные ребята. По сути, артист становится неадекватным только тогда, когда он сталкивается с ситуацией, которую он или менеджмент не проконтролировал. Если ты понимаешь, что человек в принципе неадекватный, ты с ним изначально работаешь совершенно по-другому. Знаешь, что и как ему говорить, о чем следует умалчивать, как согласовывать материалы», – улыбается Паша.

Он работает с Григорием Лепсом.

Григорий Лепс любит анекдоты. Фото: vk.com/official_leps

«Он классный, хороший, уважительный, очень крутой. Он настоящий профессионал своего дела, у него за плечами такой бэкграунд. Ты можешь сидеть у него на студии, смотреть, как он играет на барабанах, записывает песни, и просто кайфовать. Он вечно рассказывает анекдоты. Ты с ним начинаешь говорить, и через 5-7 минут у него – бам – анекдот. Он их любит. И он прям такой классный мужик!»

Встретил жену в 17 лет

Периодически Павел приезжает в свой родной Глазов и в Ижевск вместе со своей женой Юлей – они вместе почти 20 лет.

«Мы познакомились в Глазове, в клубе «Сорока» в ночь с 1 на 2 января. Мне 17, ей 18 лет. Мы были на дискотеке, вышли подышать и одновременно нашли 100 рублей. В те времена это ого какие деньги. И я сказал: «Надо идти тратить». Потом я несколько раз приезжал из Глазова в Ижевск на отчетные спектакли – Юля училась на режиссера. А потом начали жить вместе», – рассказывает Павел.

С женой Юлей Павел вместе уже почти 20 лет. Фото: Маша Бакланова

Сейчас его вектор как предпринимателя направлен на то, чтобы находить таланты – людей, проекты, компании, – помогать их развивать и выходить на рынок.

«Есть несколько моих личных проектов, которые хочу реализовать именно здесь. Например, хотим организовать некий лагерь для творческих ребят, учить их создавать клипы, снимать их, писать сценарии, учить находить спонсоров. Вообще, у нас в Удмуртии есть алмазы, которые при помощи меня и моих возможностей можно сделать бриллиантами. И это классно!»

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