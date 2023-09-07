В зоопарке Удмуртии поселятся яки и шотландская горная корова

10 сентября зоопарк отпразднует юбилей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

10 сентября зоопарк Удмуртии будет праздновать юбилей – ему исполняется 15 лет. Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики со ссылкой на министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, помимо яркого праздника посетителей ожидают новые экспозиции.

Вольеры откроются на новой территории, которая раньше находилась за забором. Там будут жить копытные: яки, северные олени и хайленд – шотландская горная корова.

Кстати, сейчас в зоопарке более 750 обитателей, тогда как на момент открытия их было менее 100. В сентябре планируется выпуск очередной книги, посвященной животным зоопарка Удмуртии.

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