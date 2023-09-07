Удмуртия готова к отопительному сезону на 87%

Четыре района Удмуртии подготовились к зиме на 100% Фото: Мария Бакланова

На данный момент Удмуртия подготовилась к грядущему отопительному сезону на 87%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на информацию министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришата Ибрагимова.

Отмечается, что 4 района, а именно Киясовский, Сарапульский, Увинский и Дебесский, уже подготовились к зиме на 100%. Всего на подготовку республики к зиме в этом году из регионального бюджета выделили 291,5 млн рублей. Эти деньги направили на ремонт теплосетей во всех муниципалитетах Удмуртии. По словам властей, особое внимание было уделено Можге. Напомним, прошлой зимой в городе произошел коммунальный коллапс, который привел к отключению отопления в домах четверти населения. Ранее заявлялось, что на ремонт сетей тепло– и водоснабжения в Можге выделят 16 млн рублей.

«Если говорить про Можгу, здесь очень высокий износ сетей – 72%. Для выполнения всех мероприятий в срок усилились, добавили дополнительные бригады на объекты. Кроме того, муниципалитет с ресурсником вышли с инвестпрограммой, которая позволит привлекать не только бюджетные, но и заемные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры», – сообщил Ибрагимов.

Всего в 2023 году в Удмуртии проведут 256 ремонтов сетей и оборудования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будет создан республиканский аварийный запас оборудования. До конца года планируется его пополнение на 6,9 млн руб.

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