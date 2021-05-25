«Я ничего не трогала, но предметы сами перемещались»: ижевчанку мучил домовой

Ижевчанка нашла способ подружиться с домовым. Фото: Pixabay

Ижевчанка Екатерина* жила с мамой и бабушкой в самом обычном многоквартирном доме на улице Ворошилова. Но однажды девушка узнала, что в доме обитает домовой. Его проделки беспокоили семью некоторое время, но потом жители смогли найти с ним общий язык и даже подружиться. Своей историей Екатерина поделилась с «Комсомолкой».

ОПРОКИНУЛ ГОРШОК С ДЕРЕВОМ

В этой квартире Катя жила с детства. До 20-ти с лишним лет там не происходило ничего странного. Тем сильнее перепугалась девушка, когда посреди бела дня дома начала твориться какая-то чертовщина.

«В тот день я сидела дома одна, занималась своими делами. Вдруг в соседней комнате раздался грохот. Я подумала, что на кухне упал половник и встала, чтобы проверить».

Девушка направилась на кухню, но проходя мимо соседней комнаты поняла, что в ней что-то изменилось. Остановившись, Катя поняла, что цветочный горшок, в котором росла огромная пальма, лежит на полу.

«Этот цветок обычно стоял на широкой крепкой тумбочке - поднять его в одиночку было сложно, очень уж тяжелый. А тут я увидела, что он лежит на полу - ствол сломан, вокруг разбросана земля… Я удивилась и отправилась за веником и совком. В комнату заходить не стала - не хотелось разносить по дому грязь».

Однако когда девушка вернулась, она по-настоящему испугалась.

«Я точно помню, что когда я уходила - горшок лежал на полу. Но когда я вернулась - он стоял - стоял на полу, посреди разбросанной земли. Как это могло произойти - не представляю», — делится эмоциями Екатерина.

Вечером девушка рассказала о ситуации родителям. Те лишь пожали плечами - в случившееся верилось с трудом. Но вскоре домовой напомнил о себе снова.

Однажды днем к Кате в гости пришла подруга. Они общались, как вдруг во время разговора прямо на глазах у девушек сам собой упал стакан с ручками - так, словно его смахнули со стола.

«В этот раз сомнений не оставалось: над нами шутил домовой, ведь в доме было два свидетеля происходящего», — говорит Екатерина.

К этому моменту в то, что дома проказничает домовой поверили и родители Кати - тем более, что он и правда частенько шумел ночами на кухне. На семейном совете решили, что надо найти общий язык и попытаться помириться с домашним духом. Существу даже придумали имя.

После этого домовой больше никого не беспокоил и даже начал помогать семье. Например, однажды домовой подкинул на видное место блеск для губ, который Екатерина потеряла еще в школе.

«Это было очень мило. Было приятно, что домовой обо мне позаботился. Так я поняла, что он больше не сердится», — рассказывает девушка.

После этого у членов семьи порой пропадали вещи. Но после просьбы вернуть всегда отдавал их обратно.

ОБИДЕЛСЯ НА ХОЗЯЕВ

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова соглашается, что это был домовой. Эксперт считает, что он обиделся на невнимание или плохую уборку. Но найти подход к домовым можно.

«Знаки с ручками и горшком говорят, что ему не нравится уборка. А если он роняет вещи, значит, хозяевам придется наводить порядок», — отмечает Ирина Богданова.

А вот украсть много лет назад блеск для губ домовой не мог: косметику они не воруют. Домовым больше нравятся украшения, обувь или еда.

Отношения с домовым в семье Кати действительно могли наладиться из-за имени. Это значит, что на него обратили внимание, дали имя, которое ему приятно. Надо только учитывать, что у каждого домового свой характер и каждая ситуация индивидуальна, отмечает эксперт.

*Имена изменены по просьбе героини

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