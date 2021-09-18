Все невозможное-возможно: Дима Билан встретился с девочкой из Ижевска и посвятил ей песню

Девушка подарила Диме Билану картину с изображением его кошки. Фото: предоставлено героем публикации

Варе всего 16 лет, а она уже прошла через опухоль головного мозга, курс химиотерапии, лучевой терапии и две сложных операции. Из-за интенсивного лечения, у девушки появились сопутствующие заболевания – она вынуждена постоянно принимать специальные препараты и быть под контролем врачей. Непросто и маме Вари, Наталье, которая называет свое состояние «как на вулкане».

Но в один момент случилось чудо – Варя встретилась со своим кумиром, певцом Димой Биланом. Об удивительной встрече «Комсомолке» рассказала мама девочки.

«БИЛАНОТЕРАПИЯ»

Дима Билан и его песни появились в жизни Вари в совсем юном возрасте, примерно в пять лет. Но почему Варя выделила именно Диму – неизвестно, ведь ее родители никогда не были ярыми фанатами певца.

«Первым делом у меня всплывает картинка перед глазами, как мы едем по Москве на операцию. В тот год Дима Билан занял первое место на Евровидение. И на билбордах, рекламных растяжках везде было его лицо. Все готовились к проведению конкурса у нас в стране, все очень радовались. А внутри меня такой диссонанс. Я еду, мой ребенок умирает на руках, а за окном продолжается жизнь. Парадокс. Мне кажется, я сфотографировала эту картинку в голове и спроецировала ее для Вари», – вспоминает Наталья.

В больнице, дома, в любом настроении Варя обожает слушать песни Димы Билана. Она считает их добрыми и искренними. В семье даже родилось слово «биланотерапия».

«Варе приходится на постоянной основе проходить обследования, сдавать анализы. Для этого нужны энергетические и эмоциональные ресурсы, и песни Димы – это своего рода подпитка для нее», – говорит мама девочки.

Несколько лет назад Наталья листала ленту в соцсетях, и знакомый скинул ей ссылку на благотворительный проект «Мечтай со мной». Она заполнила анкету и забыла об этом. Звонок от организаторов проекта стал полной неожиданностью.

ПОДАРИЛИ КАРТИНУ С КОШКОЙ КОНСТАНЦИЕЙ

Варвару с мамой пригласили на Арт-кластер «Таврида» в Крым, где выступал Дима Билан. Причем не только для того, чтобы посмотреть выступление любимого артиста, но и лично пообщаться с ним.

«Телефонный разговор подошел к концу, а я сидела и думала о том, что, наверное, нормальные люди при такой новости прыгают и кричат от радости, а я? Сидела на стуле и плакала», – поделилась эмоциями ижевчанка.

Концерт состоялся поздно вечером, с 9 на 10 сентября. Варвара была в большом предвкушении от встречи и очень волновалась. До этого они с мамой успели искупаться в море и изучить пансионат. На протяжении нескольких дней, им помогали волонтеры проекта, которым Варя и Наталья бесконечно благодарны.

Артист пообещал повесить картину у себя дома Фото: предоставлено героем публикации

«Я сама являюсь куратором инклюзивного проекта «Будем знакомы!», которые проводят уроки толерантного отношения к детям и взрослым с инвалидностью среди учащихся общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Ижевска. Но меня удивило, что молодые ребята из числа организаторов, которые с подобной проблемой лично не сталкивались, проявили такое участие», – рассказала женщина.

Перед концертом Варю с мамой проводили в гримерку Димы Билана, где Варя подарила ему свою картину, нарисованную с помощью руководителя организации детей-инвалидов “Ассоль”. На полотне изобразили одного из питомцев Билана – кошку Констанцию.

«Для человека у которого все есть, мы хотели оставить приятное теплое воспоминание. Он может забыть имена и лица, но хочется, чтобы что-то напомнило ему о нас. Дима оценил презент, да только в кошке Констанции разглядел кота Соломона», – смеется Наталья.

Певец пообещал найти место для картины у себя на стене и душевно пообщался со своей юной фанаткой. Мама Вари отметила, что дочка немного растерялась, хотя обычно очень непосредственна в общении.

ВСЕ НЕВОЗМОЖНОЕ ПРАВДА ВОЗМОЖНО

Во время встречи на Варваре был спортивный костюм, расписанный цитатами из особенно любимых ею песен Димы Билана. Одна из них – «невозможное возможно». Прочитав ее, певец улыбнулся, а потом, выступая на сцене, посвятил девочке из Удмуртии именно эту известную композицию. Наталья и Варя в это время стояли за кулисами.

Тот самый костюм с цитатой «Я знаю точно: невозможное возможно» Фото: предоставлено героем публикации

«Он развернулся только, и сказал, что посвящает песню девочке Варе. В это время подбежал один танцор из команды Димы и дал ей «пять». И только потом, когда мы вернулись в Ижевск, мы смогли посмотреть этот концерт в интернете и услышать посвященную дочке песню. Я, когда смотрю, у меня слезы на глазах, а Варя улыбается. Эта встреча останется в ее памяти на всю жизнь», - уверена мама девочки.

На вопрос, как справляться с жизненными трудностями и не унывать, Наталья отвечает:

«Не стоит сомневаться, что добра в мире всегда больше. Не нужно бояться, нужно идти вперед. Люди должны быть открыты, уметь принимать поддержку и помощь. Мы можем получить чудо, только если будем положительно относиться к миру вокруг».

Если у вас возникло желание поддержать Варю, ее семья занимается изготовлением домашней пастилы и фруктовых чипсов из собственного урожая. Десерт носит название «Снекус Пекус».

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