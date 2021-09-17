«Сохранить неповторимость листочка навечно»: ижевчанка создает медные талисманы из обычных растений

Как из листочка получить красивое украшение и настоящий талисман? Фото: Предоставлено героем публикации

Тяга к творчеству у Елены Ивановой с детства, однако бесконечные рисунки с вазами и яблоками в конце концов ей надоели, и она на долгие годы потеряла тягу к рисованию. Интерес к увлечению вернулся после ухода из жизни родителей Елены – оно помогало ей преодолеть тоску.

«Идея о том, чтобы попробовать себя еще и в гальванопластике пришла случайно, когда я рассматривала лист дерева», – вспоминает Елена. – «И вдруг подумала о том, что, если его покрыть металлом, то красота и неповторимость листочка сохранятся на долгие годы».

Сделать украшение из дуба или половинки яблока? Легко! Фото: Предоставлено героем публикации

В интернете мастерица нашла информацию о курсах, и с удовольствием окунулась в новый для нее мир. По образованию Елена инженер, поэтому сложностей с пониманием процессов не возникло. Кроме этого, в любой момент на помощь приходили опытные мастера, знающие о гальванопластике все.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Гальванопластика позволяет получить точную металлическую модель практически любого предмета. Процесс с одной стороны не сложный, но требующий знаний физических процессов и соблюдения мер личной безопасности.

В основе украшения живой цветок, листок, перо и даже срез яблока. С помощью гальваники они покрываются медью, полностью сохраняя рельеф предмета. Елена поделилась с нами секретом мастерства.

Берем лист дерева, рассказывает мастерица, и покрываем его токопроводящим слоем (бронзой, графитом и т.д.). Затем в дело вступают физические процессы. К специальной ванночке, наполненной электролитом, присоединяются два проводка с плюсовыми минусовым электрическим зарядом. К минусовому подвешивается сам предмет, а к плюсовому – кусочек металла (медь, серебро, золото). После включения установки в сеть, ток переносит атомы металла на листок, сохраняя при этом его уникальность.

Украшения можно носить на шее, в ушах или волосах Фото: Предоставлено героем публикации

«Из трех видов металла я использую в своей работе только медь», – поясняет Елена. – «Во-первых, это более дешевый вариант, а во-вторых, у меди есть масса полезных свойств. Из этого металла уже несколько тысяч лет изготавливают защитные амулеты и талисманы. Кроме этого, научно доказано, что изделия из меди оказывают благоприятное воздействие на организм».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Покупатели изделий Елены Ивановой (работает под псевдонимом Ева Ива) об этих свойствах меди прекрасно знают, причем приобретают их не только женщины, но и мужчины. Одни делают подарок своим прекрасным дамам и родителям, другие покупают в качестве талисмана для себя (энергетическая защита лишней не будет). Особенным спросом пользуются изделия с различными камнями.

Стенд с работами Елены Ивановой Фото: Предоставлено героем публикации

Ижевчанка рассказала, что на одной из ярмарок к ней обратился мужчина с просьбой подобрать украшение для жены. Причем, оно должно быть обязательно с бирюзой, который по гороскопу максимально подходит самому покупателю, а вовсе не его супруге. Таким образом заботливый муж решил, что любимая всегда будет под его защитой.

Даже перья поддаются руке мастерицы Фото: Предоставлено героем публикации

Лист дерева, который остается внутри каждого изделия, тоже несет в себе определенную энергетику, считает мастерица. Поэтому жители и гости Удмуртии стараются купить такие украшения по своей дате рождения. Выбирают и по общим свойствам, например:

– у дуба чисто мужская энергия, несущая силу, долголетие, мужество и здоровье;

– у яблони женская энергетика, способная принести покой, принятие, мудрость;

– а роза – символ страстной любви.

О ПЛАНАХ

Останавливаться на достигнутом Елена не собирается. На будущее у нее грандиозные планы и мечты, и они уже начинают сбываться. К примеру, ей захотелось преподавать рисование детям и обучать взрослых искусству гальванопластики. Совсем недавно к ней поступило заманчивое предложение от частной художественной студии, которое она, конечно же, приняла. Все еще только начинается.

Скоро Елена Иванова будет учить своему мастерству ижевчан Фото: Предоставлено героем публикации

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