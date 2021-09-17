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Общество17 сентября 2021 15:15

«Сохранить неповторимость листочка навечно»: ижевчанка создает медные талисманы из обычных растений

Девушка творит в технике гальванопластика
Наталья Зиятдинова
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Как из листочка получить красивое украшение и настоящий талисман?

Как из листочка получить красивое украшение и настоящий талисман?

Фото: Предоставлено героем публикации

Тяга к творчеству у Елены Ивановой с детства, однако бесконечные рисунки с вазами и яблоками в конце концов ей надоели, и она на долгие годы потеряла тягу к рисованию. Интерес к увлечению вернулся после ухода из жизни родителей Елены – оно помогало ей преодолеть тоску.

«Идея о том, чтобы попробовать себя еще и в гальванопластике пришла случайно, когда я рассматривала лист дерева», – вспоминает Елена. – «И вдруг подумала о том, что, если его покрыть металлом, то красота и неповторимость листочка сохранятся на долгие годы».

Сделать украшение из дуба или половинки яблока? Легко!

Сделать украшение из дуба или половинки яблока? Легко!

Фото: Предоставлено героем публикации

В интернете мастерица нашла информацию о курсах, и с удовольствием окунулась в новый для нее мир. По образованию Елена инженер, поэтому сложностей с пониманием процессов не возникло. Кроме этого, в любой момент на помощь приходили опытные мастера, знающие о гальванопластике все.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Гальванопластика позволяет получить точную металлическую модель практически любого предмета. Процесс с одной стороны не сложный, но требующий знаний физических процессов и соблюдения мер личной безопасности.

В основе украшения живой цветок, листок, перо и даже срез яблока. С помощью гальваники они покрываются медью, полностью сохраняя рельеф предмета. Елена поделилась с нами секретом мастерства.

Берем лист дерева, рассказывает мастерица, и покрываем его токопроводящим слоем (бронзой, графитом и т.д.). Затем в дело вступают физические процессы. К специальной ванночке, наполненной электролитом, присоединяются два проводка с плюсовыми минусовым электрическим зарядом. К минусовому подвешивается сам предмет, а к плюсовому – кусочек металла (медь, серебро, золото). После включения установки в сеть, ток переносит атомы металла на листок, сохраняя при этом его уникальность.

Украшения можно носить на шее, в ушах или волосах

Украшения можно носить на шее, в ушах или волосах

Фото: Предоставлено героем публикации

«Из трех видов металла я использую в своей работе только медь», – поясняет Елена. – «Во-первых, это более дешевый вариант, а во-вторых, у меди есть масса полезных свойств. Из этого металла уже несколько тысяч лет изготавливают защитные амулеты и талисманы. Кроме этого, научно доказано, что изделия из меди оказывают благоприятное воздействие на организм».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Покупатели изделий Елены Ивановой (работает под псевдонимом Ева Ива) об этих свойствах меди прекрасно знают, причем приобретают их не только женщины, но и мужчины. Одни делают подарок своим прекрасным дамам и родителям, другие покупают в качестве талисмана для себя (энергетическая защита лишней не будет). Особенным спросом пользуются изделия с различными камнями.

Стенд с работами Елены Ивановой

Стенд с работами Елены Ивановой

Фото: Предоставлено героем публикации

Ижевчанка рассказала, что на одной из ярмарок к ней обратился мужчина с просьбой подобрать украшение для жены. Причем, оно должно быть обязательно с бирюзой, который по гороскопу максимально подходит самому покупателю, а вовсе не его супруге. Таким образом заботливый муж решил, что любимая всегда будет под его защитой.

Даже перья поддаются руке мастерицы

Даже перья поддаются руке мастерицы

Фото: Предоставлено героем публикации

Лист дерева, который остается внутри каждого изделия, тоже несет в себе определенную энергетику, считает мастерица. Поэтому жители и гости Удмуртии стараются купить такие украшения по своей дате рождения. Выбирают и по общим свойствам, например:

– у дуба чисто мужская энергия, несущая силу, долголетие, мужество и здоровье;

– у яблони женская энергетика, способная принести покой, принятие, мудрость;

– а роза – символ страстной любви.

О ПЛАНАХ

Останавливаться на достигнутом Елена не собирается. На будущее у нее грандиозные планы и мечты, и они уже начинают сбываться. К примеру, ей захотелось преподавать рисование детям и обучать взрослых искусству гальванопластики. Совсем недавно к ней поступило заманчивое предложение от частной художественной студии, которое она, конечно же, приняла. Все еще только начинается.

Скоро Елена Иванова будет учить своему мастерству ижевчан

Скоро Елена Иванова будет учить своему мастерству ижевчан

Фото: Предоставлено героем публикации

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