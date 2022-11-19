В историческом здании для студотрядов Ижевска снесли крышу

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
В здании XIX века в Ижевске, где разместится мультиформатное пространство студотрядов Удмуртии «СО.Здание», закончили разбирать крышу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ремонт начали в начале ноября.
«Демонтаж уже полностью завершен. Сейчас рабочим предстоит обновить деревянные конструкции крыши, утеплить подкровельное перекрытие, заменить системы водоотведения и водосточных труб. Впереди также замена надкровельных элементов, монтаж основного покрытия, ремонт лазов на кровлю, замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства», – рассказал Степан Чирков, руководитель регионального штаба студенческих отрядов России.
Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
Внутри здания обновили электрику, все поверхности подготовили к финишной отделке. После внутренней отделки будет установлено оборудование и мебель.
Проект мультиформатного пространства получил грант в размере 8,6 млн рублей на конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Средства на капремонт крыши здания выделили из республиканского бюджета.
Напомним, студотряды будут располагаться в доме № 177 по ул. Вадима Сивкова. Здесь в XIX веке располагалась заводская амбулатория. Сейчас это памятник истории и культуры регионального значения.
После ремонта здесь будет коворкинг, музей студенческих отрядов и творческие студии.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Гороскоп на день: 19 ноября Раки покинут любовный треугольник, а Девы продадут вещи из дома
Момент страшного ДТП с четырьмя автомобилями в Удмуртии попал на видео
74 срочные свадьбы: увеличилось ли в Удмуртии число браков из-за частичной мобилизации