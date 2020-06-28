2020-06-28T12:20:48+03:00
Общество

Погода в Ижевске: к концу недели придет жара

Начало недели будет прохладным
Инга Коган
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Ижевск. Фото: Амир ЗакировИжевск. Фото: Амир Закиров
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В начале недели в Ижевске сохранится прохладная погода. По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 30 июня ожидается самым прохладным днем следующей недели.

В понедельник, 29 июня, дневная температура составит около +16°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. Ночью температура воздуха снизится до +5°С.

Во вторник, 30 июня, столбик термометра поднимется всего лишь до +16°С. Будет облачно, дожди, которые принесет частный циклон. Ветер северный, 2 м/с. Ночная температура - около +5°С.

В среду, 1 июля, температура начнет плавно подниматься – днем уже до +19°С. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2 м/с.

2 июля, в четверг, воздух прогреется до +22°С. Южный ветер подует со скоростью 4 м/с.

В пятницу 3 июля дневная температура достигнет +26°С. Синоптики обещают облачную погоду, дожди.

В субботу, 4 июля, облачно с прояснениями. Температура днем будет аж +28°С. Ветер юго-западный, его скорость будет около 4 м/с.

В воскресенье, 5 июля, будет переменная облачность, возможны дожди, грозы. Температура воздуха - до +26°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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