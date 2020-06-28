Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России
Биатлонист из Удмуртии Иван Черезов вошел в список кандидатов членов правления Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщается на официальном сайте союза.
Кроме Черезова заявлены еще 16 человек, среди которых: Евгений Сычев из Воронежской области, Сергей Чепиков из Карелии, Ольга Зайцева из Москвы, Анна Богалий из Новосибирской области, Юрий Векшин из Смоленской области, Илдус Гибадуллин из Татарстана и др.
На пост президента СБР претендуют Виктор Майгуров и Владимир Драчев.
Внеочередная выборная конференция СБР состоится 11 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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