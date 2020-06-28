21 новый случай коронавируса зарегистрирован в Удмуртии

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:05:35+03:00

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На утро 28 июня на территории Удмуртии выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 4 жителей Сарапула, 1 жителя Глазова. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

- Врачам удалось вылечить еще 15 пациентов. С февраля по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртии проведено 125465 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2422 пробы на коронавирусную инфекцию, - подчеркнул Бречалов.

Отметим, всего в Удмуртии зарегистрировано 1400 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 27 из них закончились летальным исходом, выздоровели 1014 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU