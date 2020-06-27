2020-06-27T08:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

999 человек справились с коронавирусом в Удмуртии: статистика заболеваемости на 27 июня

К утру 27 июня в республике выздоровели еще 51 человек, а заболели - 22
Екатерина Остина
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999 человек справились с коронавирусом в Удмуртии999 человек справились с коронавирусом в УдмуртииФото: Архив «КП» в Ижевске
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На утро 27 июня в республике окончательно выздоровели и выписались домой после коронавируса еще 51 человек. Итого с болезнью расправились уже 999 жителей региона. Об этом сообщил глава Удмуртии, который опубликовал свежую статистику по заболеваемости.

В тоже время выявлено еще 27 случаев коронавируса. Среди заболевших 22 жителя Ижевска, 5 жителей Сарапульского района, остальные - жители Сарапула, Можги, Воткинска, Вавожского и Завьяловского районов. К сожалению, пополнилось и число погибших от коронавируса - скончалась 61-летняя пациентка.

Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 1379 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 27 из них закончились летальным исходом.

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- И вновь выходные! Но, увы, порадовать вас нечем, погода будет слегка не в духе. Поэтому сидим дома, пьем чай и ждем обещанного жаркого лета, а пока смотрите прогноз на ближайшие дни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Курсанты из Удмуртии приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

- И вновь выходные! Но, увы, порадовать вас нечем, погода будет слегка не в духе. Поэтому сидим дома, пьем чай и ждем обещанного жаркого лета, а пока смотрите прогноз на ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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