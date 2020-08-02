Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил работы по подготовке города к началу отопительного сезона

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30 июля комиссия во главе с мэром Ижевска Олегом Бекмеметьевым проверила два объекта в Ижевске, которые ремонтируют перед началом отопительного сезона. Это центральные тепловые пункты и тепловые сети. Первый отрезок находится на Воткинском шоссе, второй - на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Концессионное соглашение между городом и ООО «УКС» заключили с 2017 года. За этот период на ремонт и реконструкцию компания вложила более 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году - около 500 миллионов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

На первом участке по Воткинскому шоссе заменят 0,42 км сетей, идущих к центральному тепловому пункту. Завершить работы планируют до конца августа, а благоустройство - в сентябре. Всего на этот участок направили 6,05 млн рублей.

На втором участке на 50 лет ВЛКСМ ведется реконструкция ЦТП и прилегающих к нему сетей. Здесь провели установку пластинчатых теплообменников, они отличаются компактностью и более высоким КПД. Эта центральная тепловая система полностью готова к эксплуатации, пробное подключение уже проводили. Также сейчас завершено благоустройство территории.

Реконструкция ЦТП и сетей на 50 лет ВЛКСМ позволит повысить качество отопления и горячего водоснабжения в 13 жилых домах, двух детских садах и школе. Фото автора

- Мы показываем эти два объекта, потому что первый мы сделали полностью на деньги экономии, которые получили в результате торгово-закупочных процедур, - объясняет выбор Ярослав Балобанов, директор ООО «Удмуртские коммунальные системы». - На втором объекте самый большой объем перекладки. Мы делаем комплексно: сети и центрально-тепловой пункт.

ЧТО БУДЕТ НОВОГО?

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, чем новые полипропиленовые трубы лучше старых металлических.

- Этим трубам около 40 лет. На них коррозия, где-то заплатки из металла сделаны. Они подлежат замене. Новая технология позволяет изолировать металлическую часть трубы влаги от влаги. Гарантийный срок таких труб троекратно превышает период службы их предшественников, - подчеркнул Олег Бекмеметьев.

Еще одно новшество - это дистанционный контроль намокания труб. Теперь протечку можно обнаружить с точностью 1,5 метра с помощью датчиков.

Ежегодно реконструируют от 30 - 40 км тепловых сетей. В этом году отремонтируют 35 км. Они включают в себя и квартальные, и магистральные. А также реконструируют 10 ЦТП.

- Мы уже прошли две трети пути. График мы немного опережаем и по гидравлическим испытаниям, и по темпу перекладки наших трасс. Гидравлические испытания можем проводить вплоть до 31 августа. Но закончим раньше, - заявил Ярослав Балобанов.

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