Погода в Ижевске на предстоящую неделю: возвращение жары и небольшие дожди

Погода не дает ижевчанам скучать: грозы, ливни, затопленные улицы и поваленные деревья. Расскажем, что ждет жителей Ижевска на следующей неделе?

В понедельник, 3 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем составит +19°…+20°. Ветер северный.

4 августа, во вторник, характер погоды не поменяется: днем воздух прогреется до +19°…+20°. Синоптики обещают пасмурную погоду и дожди.

Со среды, 5 августа, температура начнет расти. Днем ожидается до +23°…+27°. Дожди прекратятся, к вечеру небо совсем прояснится.

В четверг, 6 августа, готовимся к жаре: днем +29°…+31°. Осадков не обещают, но будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 7 августа, по предварительным прогнозам, ожидается +28°. Облачно с прояснениями.

В субботу, 8 августа, температура снизится до +25°, вечером возможен дождь.

В воскресенье, 9 августа, утром и ночью дождь. Температура воздуха +23°…+25°.

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