Погода в Ижевске в августе 2020: вновь тепло и дожди
В августе погода вновь порадует ижевчан теплом. Об этом журналистам «Комсомолки» рассказал научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- В Заволжье температура воздуха будет высокой, в западной части ПФО - в пределах нормы. В любом случае месяц не будет холодным. Температура воздуха ожидается на уровне +25...+30 градусов. Но в первые три дня она будет умеренной, на уровне +19...+24 градусов днем, - объяснил он.
Осадки при этом будут в пределах нормы.
А вот по прогнозам Удмуртского гидрометцентра, в начале месяца воздух в регионе прогреется до +16...+19 градусов, а после – до +15...+17 градусов. При этом в первую неделю месяца практически каждый день будут дожди разной интенсивности.
- Ближайшие интенсивные и продолжительные осадки прогнозируются в ночные и утренние часы 2 августа, - рассказала пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра Ирина Куртеева.
Кстати, по данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура воздуха в августе в Ижевске составит +21°...+28°С. И только в конце месяца начнется похолодание: столбик термометра опустится до +17...+19 градусов. Время от времени будут идти дожди.
Напомним, что август 2019 года был прохладным и запомнился ижевчанам сильными ливнями. Фактическая температура составила +14,1°С (на 1,9° ниже нормы).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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