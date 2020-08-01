Может привести к ЧС: новый плавучий остров обнаружили в Ижевском пруду

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:53:01+03:00

Напомним, в начале июля уже появлялся плавучий остров. Тогда его планировали отбуксировать к парку Кирова Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

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Новый плавучий остров был обнаружен в Ижевском пруду 28 июля. Так, Поисково-спасательная служба Ижевска обнаружила его у пешеходного моста на Воложке. Размер острова – 10 на 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на и.о. министра природных ресурсов региона Юрия Долматова.

- На острове произрастает густая растительность, деревья высотой до 2 м. Подводная часть острова не обследована. В настоящий момент остров удерживается под мостом естественным способом, но в случае его движения по направлению к водосбросным сооружениям Ижевского гидроузла будет создана угроза наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением гидроузла и затоплением территории, - отметил Долматов. - Сумма ущерба в этом случае может составить до одного миллиарда рублей.

Водолазы Поисково-спасательной службы уже начали обследовать подводную часть острова. На его ликвидацию власти планируют направить 600 тысяч рублей.

- Для этого необходимо закрепить тело острова в месте его нахождения сваями, разделить его на части, которые можно отбуксировать за пределы акватории. А само тело острова разработают экскаватором, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона

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ИСТОЧНИК KP.RU