2020-08-01T10:53:01+03:00
Общество

Может привести к ЧС: новый плавучий остров обнаружили в Ижевском пруду

На его ликвидацию направят 600 тысяч рублей
Екатерина Остина
Поделиться:
Напомним, в начале июля уже появлялся плавучий остров. Тогда его планировали отбуксировать к парку Кирова Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования ИжевскаНапомним, в начале июля уже появлялся плавучий остров. Тогда его планировали отбуксировать к парку Кирова Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска
Изменить размер текста:

Новый плавучий остров был обнаружен в Ижевском пруду 28 июля. Так, Поисково-спасательная служба Ижевска обнаружила его у пешеходного моста на Воложке. Размер острова – 10 на 10 метров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на и.о. министра природных ресурсов региона Юрия Долматова.

- На острове произрастает густая растительность, деревья высотой до 2 м. Подводная часть острова не обследована. В настоящий момент остров удерживается под мостом естественным способом, но в случае его движения по направлению к водосбросным сооружениям Ижевского гидроузла будет создана угроза наступления чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением гидроузла и затоплением территории, - отметил Долматов. - Сумма ущерба в этом случае может составить до одного миллиарда рублей.

Водолазы Поисково-спасательной службы уже начали обследовать подводную часть острова. На его ликвидацию власти планируют направить 600 тысяч рублей.

- Для этого необходимо закрепить тело острова в месте его нахождения сваями, разделить его на части, которые можно отбуксировать за пределы акватории. А само тело острова разработают экскаватором, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду.

- Ижевские дайверы исследовали «плавучий остров», для чего они это делали.

- Плавучий остров на Ижевском пруду вновь решили убрать с акватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24