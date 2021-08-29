Погода на неделю в Ижевске: в первых числах сентября ожидается похолодание и дожди

Осень все ближе. Фото: pexels.com

До конца августа на характер погоды будет влиять гребень антициклона, поэтому осадков не ожидается. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, с распространением арктического воздуха температурный фон продолжит понижаться и ожидается ниже климатических норм. Какой будет погода в ближайшие дни – читайте ниже.

30 августа в Ижевске днем воздух прогреется до +21°С, ожидается малооблачная погода без дождей.

31 августа днем будет всего +11°С. По прогнозам ЯндексПогоды, на целый день зарядит дождь.

В День знаний, 1 сентября, потеплеет до +23°С. Пасмурно, но без дождей.

2 сентября нас ждет пасмурная погода, небольшие дожди и дневная температура в +20°С.

В пятницу, 3 сентября, пасмурно, дождь и +17°С.

В выходные характер погоды не изменится. 4 сентября дождливо и всего +15°С.

В воскресенье настраиваемся на облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь и дневные +12°С.

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