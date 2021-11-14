Погода на неделю в Ижевске: ночное похолодание до -15 градусов и снег

Ижевск. Архив редакции

Зима все ближе – на неделе с 15 по 19 ноября в Ижевске и в Удмуртии продолжится похолодание. Ночь на четверг станет самой холодной – температура воздуха опустится до -15°С. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Сервис «Погода и климат» сообщает, что погода прошедшей половины ноября в Ижевске стала намного теплее обычного. Норма среднемесячной температуры ноября составляет -4,4°С, а у нас была зафиксирована отметка в 0,4°С – это теплее на +2,7°С.

При этом выпало уже 75 % от ноябрьской нормы осадков.

А теперь подробнее о погоде на неделю.

В понедельник, 15 ноября, в Ижевске будет облачная погода, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит -5°С. Ночью похолодает до -8°С.

Во вторник, 16 ноября, времена пройдет снег, облачная погода сохранится. Станет чуть теплее днем: -4°С, ночью будет -5°С.

В среду, 17 ноября, тенденция на потепление сохранится – днем будет 0°С. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ночь на четверг, 18 ноября, резко похолодает до -15°С. Днем температура будет на отметке в -4°С. По предварительным данным, ожидается облачная погода, пройдет снег.

В пятницу, 19 ноября, в Ижевске пройдет небольшой кратковременный снег. Температура будет колебаться на уровне -1…-2°С.

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