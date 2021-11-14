Видео: Андрей Малахов назвал певицу Валентину Пудову «жемчужиной Удмуртии»

Валентина Пудова на шоу «Привет, Андрей». Скриншот программы

Народная артистка Удмуртии, Заслуженная артистка России Валентина Пудова выступила на вечернем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» (12+). Она исполнила сразу две песни «Судьба гадалка» и «Ой, калина». Передача вышла в эфир 13 ноября 2021 года: для зрителей прозвучали лучшие, любимые и душевные песни.

Валентина Пудова в интервью «Комсомолке» рассказала, что уже в 3 раз выступает в шоу у Малахова. Ей позвонили и пригласили на эфир, подчеркнув, что она «ключик для завода», который заряжает всех своей энергетикой. Первый раз ее попросили рассказать, какие песни она будет петь, показать костюмы, в которых она хотела бы выступить. А в этот раз – даже не спрашивали, полностью доверившись ее собственному выбору.

«Первый раз едешь – присматриваешься, а теперь уже действительно Андрей Малахов для меня Андрюшенька, – улыбается певица. – Он очень доброжелательный. И ему самому это все нравится – народное. Это чувствуется».

Валентина Пудовас уже 3 раз приезжает в Москву на передачу к Малахову

Кстати, Андрей Малахов, представляя Валентину Тихоновну, сказал, что она «жемчужина Удмуртии».

«Раз третий раз, то видно сыграло у него что-то внутри. А не помнила это слово, вот только вчера, смотря эфир, услышала это. Когда на сцене, тем более, когда камеры, - все равно волнительно. Но мы артисты – не имеем право показывать свое волнение».

Валентина Пудова - Народная артистка Удмуртии. Скриншот передачи

Певица рассказала, что съемки передачи прошли в октябре. Она отметила теплую и дружелюбную обстановку на передаче.

«То, что вы видите на экране – это ничего не наиграно. Как есть!»

Валентина Пудова исполнила 2 песни. Скриншот программы

Валентина Пудова поблагодарила зрителей и слушателей, которые ей звонят, пишут, благодарят за песни. Многие говорят, что с первых нот и слов песен, которые она поет, настроение улучшается на целый день.

«Мне Людмила Георгиевна (Зыкина, - прим. Ред.) сказала: «Никому не давай встревать в свой голос». Вот я и не дала. Я сама себе учитель, я сама себя записывала на магнитофон и сама себя исправляла», - подчеркнула на передаче Валентина Тихоновна.

Видео можно посмотреть здесь.

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